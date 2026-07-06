Sportski spektakl u Parku mladeži: Tri dana ragbija, zabave i koncert Gipsy Kingsa

Split će od 24. do 26. srpnja 2026. biti domaćin Rugby Europe 7s Championshipa, elitnog europskog prvenstva u olimpijskoj disciplini ragbija 7 za muškarce i žene, koje okuplja najbolje reprezentacije Starog kontinenta.

Publiku očekuju nastupi nekih od najboljih europskih reprezentacija, među kojima su Francuska, Velika Britanija, Irska, Španjolska i Italija, uz tri dana vrhunskog ragbija, bogatu fan zonu, sadržaje za djecu, glazbeni program tijekom cijelog turnira te spektakularan subotnji koncert legendarnih Gipsy Kingsa.

Tri dana sporta i zabave

Petak, 24. srpnja započinje prvim utakmicama turnira u jutarnjim satima. Nakon cjelodnevnog natjecateljskog programa održat će se Svečano otvaranje turnira, a večer će završiti službenim after partijem uz nastupe DJ Knolldolla i gostujućih DJ-eva.

Subota, 25. srpnja donosi nastavak uzbudljivih utakmica, a po završetku natjecateljskog programa slijedi spektakularan koncert legendarnih Gipsy Kingsa, čiji će bezvremenski hitovi i prepoznatljivi mediteranski ritmovi pretvoriti Split u veliku ljetnu pozornicu i učiniti subotnju večer jednim od vrhunaca cijelog prvenstva.

Nedjelja, 26. srpnja donosi završne utakmice, razigravanje za konačni poredak i velika finala prvenstva, nakon čega slijedi svečana ceremonija dodjele medalja. Trodnevni sportski spektakl zaključit će Official Players Party, otvoren za sve posjetitelje, uz zajedničko slavlje igrača, navijača i svih ljubitelja ragbija.

Osigurajte ulaznice na vrijeme!

Organizatori ističu kako će svaka ulaznica vrijediti i za sportski i za glazbeni dio programa, što cijelom događaju daje dodatnu vrijednost. Ulaznice će biti dostupne po danima, po cijeni od 20 eura, dok će paket ulaznica za sva tri dana iznositi 45 eura.

Rugby Europe 7s Championship 2026 nije samo prvenstvo, to je spoj vrhunskog sporta, adrenalina, navijačke strasti i prave ljetne atmosfere.

Osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme i uživajte u ovom fantastičnom sportsko-glazbenom događaju.