U nedjelju, 22. studenoga, u organizaciji Atletskog kluba Alojzije Stepinac Zadar i Atletskog saveza Zadarske županije, a pod pokroviteljstvom Grada Zadra, održat će se 43. Polumaraton Nin-Zadar. Ova sportska manifestacija već više od četiri desetljeća povezuje Nin i Zadar, a dio je programa obilježavanja Dana grada Zadra.

Ovogodišnji polumaraton okupit će rekordnih 385 trkača te ima iznimnu natjecateljsku vrijednost jer se vrednuje i kao Prvenstvo Hrvatske u polumaratonu, pojedinačno i ekipno.

Prijevoz sudionika autobusima

Natjecatelji će u Nin stići organiziranim autobusnim prijevozom koji polazi u 9.15 sati s parkirališta kod Košarkaške dvorane Jazine. Start utrke predviđen je u 11 sati u Ninu, nakon pozdravnih obraćanja predstavnika Grada Nina i organizatora. Dolazak prvih trkača na Narodni trg u Zadru očekuje se oko 12.10 sati, a završetak utrke oko 14 sati.

Preuzimanje startnih paketa u dvorani Jazine

Podjela startnih paketa održat će se u Košarkaškoj dvorani Jazine, u subotu od 15.30 do 18 sati te u nedjelju od 7.30 do 9 sati. Nakon utrke za natjecatelje i sudionike organiziran je ručak, dok je dodjela medalja po kategorijama predviđena u 14.45 sati. Završetak programa očekuje se u 15.40 sati.

Ninsko-zadarski polumaraton jedna je od najdugovječnijih sportskih manifestacija u Zadarskoj županiji, a njegova tradicija važan je doprinos razvoju atletike i dugoprugaškog trčanja te promociji sportskih i turističkih vrijednosti Nina, Zadra i cijeloga kraja.

Posebna regulacija prometa od 11 do 14 sati

Zbog održavanja utrke, u nedjelju će od 11 do 14 sati na cestovnoj dionici od Nina prema Zadru i na području trase povremeno dolaziti do usporavanja prometa i posebne regulacije. Vozači se pozivaju na dodatni oprez, prilagodbu brzine i poštivanje uputa policije, redara i privremene prometne signalizacije.

Organizatori pozivaju građane Nina, Zadra i okolnih mjesta da uz trasu utrke podrže natjecatelje i svojim navijanjem budu dio još jednog izdanja sportske manifestacije koja 43. puta povezuje ova dva grada.