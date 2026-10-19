Sportske legende stižu u Split! Ratku Rudiću posebno priznanje, a večer će obilježiti i emotivna posveta Ivanu Gudelju

Udruga "Humane zvijezde Splita" u okviru 4. Kulturnog ljeta na Mertojaku u suradnji sa Gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom i ove godine organizira edukativni program pod nazivom "Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu" koji će se održati u utorak, dana 20.10.2026. sa početkom u 17,00 sati u Hrvatskom domu (Tončićeva ulica).

Prezenteri su vrhunska sportska imena, Ratko Rudić, Ivica Tucak, Neven Kovačević i Milivoj Bebić. Mediator će biti sportski novinar Tomislav Gabelić, voditeljica programa je Mariola Milardović Perić, dok će u glazbenom dijelu nastupiti muška i mješovita klapa KUDŽ "Filip Dević".

Ovom prigodom odati će se i dužna počast nedavno preminulom legendarnom igraču Hajduka, Ivanu Gudelju, idejnom začetniku programa edukacije sportske struke, sportskih dužnosnika, mladih sportaša i svekolike javnosti, na kojem su dosada sudjelovali Zvonimir Boban, Igor Tudor, Matjaž Kek, Vahid Halilhodžić i Lino Červar, te Ratku Rudiću, najtrofejnijem treneru svih vremena, kojem će biti uručena medalja Grada Splita te posebna zahvalnica Splitsko-dalmatinske županije sa jubilarnom medaljom "Kralj Tomislav".

Ratko Rudić ime je koje je desetljećima ispisivalo stranice svjetskog vaterpola. Kao trener osvojio je četiri olimpijska, tri svjetska i dva europska zlata, uz još tridesetak medalja s najvećih međunarodnih natjecanja. Svoj put ka vrhu započeo je u splitskom VK "Jadran" te je ostavio značajan trg u povijesti splitskog i hrvatskog sporta, posebice u vaterpolskoj igri , začetoj upravo na splitskim Bačvicama 1908. godine po nestoru splitskog sporta Fabijanu Kaliterni.

U sklopu programa bit će prikazan dokumentarni film o Ratku Rudiću, autora Dejana Aćimovića, pod nazivom "Dogodio se", a ulaz je slobodan.