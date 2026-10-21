Sportska torba u Omišu skrivala gotovo šest kilograma, a u Dugopolju muškarac ležao ispod automobila i izvlačio vrećice

U Omišu, Dugopolju i na području Imotskog policijski službenici u tri odvojena postupanja pronašli su veliku količinu droge, oružje i streljivo.

Omiš: U sportskoj torbi pronađeno više od 5,8 kilograma droge amfetamin

Policijski službenici Policijske postaje Omiš su 20. listopada 2026. godine obavili pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi 29-godišnjak.

U sportskoj torbi pronađeno je šest vakumiranih vrećica u kojima su bila ukupno 5.842 grama droge amfetamin.

Nakon pronalaska droge muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te doveden u Policijsku postaju Omiš na kriminalističko istraživanje nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Dugopolje: Policajci uočili muškarca kako leži ispod automobila, pronašli više od 11,2 kilograma droge amfetamin

Istog dana, oko 20.45 sati, policijski službenici prilikom redovne opservacije terena u Dugopolju su uočili muškarca koji je ležao ispod osobnog automobila i iz njegova podvozja vadio vrećice.

Policijski službenici pristupili su muškarcu te je utvrđeno da je riječ o državljaninu Bosne i Hercegovine rođenom 1996. godine. Na mjestu događaja obavljen je očevid i izuzeto osam PVC vrećica s ukupno 11.210 grama amfetamina.

Muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te doveden u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Imotski: Oduzet kokain pripremljen za prodaju, oružje i streljivo

U zasebnom postupanju na području Imotskog policijski službenici obavili su pretragu kod muškarca rođenog 1972. godine. Pronašli su manju količinu marihuane, deset vrećica kokaina pripremljenog za prodaju te oružje i streljivo.

Muškarac će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja biti priveden pritvorskom nadzorniku.