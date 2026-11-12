Sportska priča kakva se rijetko viđa: Dva brata iz Kaštela iste večeri pokorila Europu, svaki u svom sportu

U svijetu sporta se ne događa često da dva brata budu treneri u dva različita sporta. A da istog dana u isto vrijeme, udaljeni tek nekoliko kilometara, sa svojim klubovima ostvare pobjede u europskim natjecanjima – to se vjerojatno nije dogodilo nikad.

Do jučer.

KK Split je pod vodstvom Damira Rančića na Gripama svladao češku Opavu s 81:77 u 6. kolu FIBA Europe Cupa i tako došao do četvrte pobjede.

Odbojkaši Ribole Kaštela pod vodstvom Ivana Rančića su u Kaštel Sućurcu nadigrali austrijski Holding Graz s 3:0 (25:18, 25:21, 25:20) u prvoj utakmici kvalifikacijskog kola Challenge Cupa.

"Iskreno, nisam išao za tim. U gustom ritmu punom utakmica i priprema za utakmice, i zaboravio sam da mi brat igra na isti dan! Jedno je sigurno – ja svoje europske trenerske pobjede mogu nabrojati na prste jedne ruke, a on ih ima tko zna koliko", rekao je 43-godišnji Damir, koji je od početka sezone preuzeo ulogu glavnog trenera Žutih. Bilo je upitno hoće li uopće voditi momčad protiv Opave zbog gripe koja se uvukla na Gripe.

"Poseban je osjećaj kad obojica ostvarimo europske pobjede. Ponosan sam na naš klub, ali bratova pobjeda sa Splitom dodatno mi je uljepšala večer. Ja sam već dugo u ovom poslu i dobro znam koliko rada, pritiska i emocija stoji iza svake utakmice. On je na početku svog trenerskog puta i znam koliko mu svaka pobjeda znači, koliko mu daje samopouzdanja i potvrdu za ono što radi. Zato se njegovu uspjehu veselim i kao brat i kao netko tko razumije taj posao. Lijepa večer za oba kluba, a za našu obitelj posebno", rekao nam je četiri godine stariji Ivan, diplomirani pravnik i još od 2008. predavač na šibenskom Veleučilištu. Kaštelanske odbojkaše trenira već 15 godina, a bio je i hrvatski izbornik.

Zanimljivo, Ivan je kao dječak prvo trenirao košarku. Potom se prebacio na odbojku. Damir je zbog starijeg brata prvo igrao odbojku pa je zamijenio košarkom, s 14 godina stigavši iz Kaštela preko Trogira u Split.

Život stvarno piše romane.