Sportska dvorana hrvatskih branitelja u Podstrani napreduje: Dovršen armirano-betonski krov, ugrađuje se moderna stolarija

Izgradnja Sportske dvorane hrvatskih branitelja u Podstrani nastavlja se novim fazama radova. Dovršena je izgradnja armirano-betonskog krova, na kojem će biti uređena tri sportska terena – dva košarkaška i jedno nogometno igralište.

U unutrašnjosti objekta trenutačno se izvode radovi na ugradnji nove, moderne stolarije i velikih staklenih stijena, kao i izvedba pregradnih zidova i instalacija za buduće svlačionice te ostale prateće prostorije.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić zajedno sa zamjenikom Tomislavom Buljanom obišli su danas gradilište. Načelnik je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim napretkom projekta.

„Zadovoljan sam dosadašnjom dinamikom izvođenja radova i napretkom koji je vidljiv na gradilištu. Dovršetkom armirano-betonskog krova napravili smo važan korak u realizaciji ovog projekta, a trenutačni radovi na ugradnji moderne stolarije, velikih staklenih stijena i uređenju unutarnjih prostora pokazuju kako dvorana postupno dobiva svoj konačni oblik.

Posebno me veseli činjenica da ćemo na krovu dvorane imati čak tri dodatna sportska terena – dva košarkaška i jedno nogometno igralište. Time ćemo proširiti mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom te stvoriti kvalitetnije uvjete za našu djecu, mlade, sportaše i sve mještane.

Ulaganje u sportsku infrastrukturu ulaganje je u budućnost naše općine. Nastavljamo predano raditi na realizaciji ovog važnog projekta za Podstranu, s ciljem stvaranja boljih uvjeta za život i sport za sve generacije”, poručio je načelnik Općine Podstrana.

Izgradnja Sportske dvorane hrvatskih branitelja jedan je od važnih projekata za razvoj sportske infrastrukture u Podstrani. Po završetku radova, novi sportski sadržaji pružit će dodatne mogućnosti za treninge, rekreaciju i sportske aktivnosti te pridonijeti daljnjem razvoju sporta i aktivnog načina života u općini.