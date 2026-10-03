Sportaši za sportaše: U sklopu Mrduje održano peto izdanje humanitarne regate

Splitski festival jedrenja i 95. Mrdujska regata ove su godine ponovno dobili snažnu humanitarnu dimenziju. U splitskom akvatoriju održano je peto, mini jubilarno izdanje humanitarne regate "Jedrite uz Zakladu hrvatskih sportaša & Rotary", koja je okupila brojne poznate hrvatske olimpijce, sportaše, donatore i predstavnike medija.

Sredstva prikupljena u ovoj humanitarnoj akciji posredovanjem Zaklade hrvatskih športaša bit će namijenjena zaslužnim hrvatskim sportašima koji se nalaze u egzistencijalnim, zdravstvenim, stambenim ili drugim životnim poteškoćama. Zaklada, koju su utemeljili Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski klub olimpijaca i Sportske novosti, upravo ove godine obilježava 20 godina djelovanja.

Ivica Kostelić ponovno za kormilom

Među sudionicima regate i ove su se godine našla brojna poznata imena hrvatskog sporta. U ulozi skipera na jednoj od tri ACI-jeve jedrilice bio je proslavljeni hrvatski skijaš i zimski olimpijac Ivica Kostelić, ujedno i ambasador ACI-ja. Splitskim akvatorijem jedrili su i Petar Metličić, Nikša Kaleb, Josip Reić, Vlado Šola, Damir Polić, Vjekoslav Šafranić, Karla Šitić, kao i mlade veslačke nade Roko Bošković i Goran Mahmutović. Članovi brončanog veslačkog četverca na pariće s ovogodišnjeg Europskog prvenstva prvi su se put okušali i na jedriličarskoj regati, a u svom matičnom sportu čamac dijele s olimpijskim velikanom Damirom Martinom.

"Odlična organizacija, drago mi je sudjelovati u ovakvom događaju. Ni Goran ni ja nikad prije nismo probali jedrenje, a sada, pogotovo kad su nas stavili u brod s Ivicom Kostelićem, to je bilo pravo iskustvo. Super mi je cijela ideja događaja. Zbog njezine humanitarne svrhe stvarno je treba podržavati i gurati naprijed", kazao je Roko Bošković.

Slične dojmove imao je i Goran Mahmutović. "Prije svega, zahvaljujem na pozivu za sudjelovanje. S veseljem sam se odazvao i stekao uistinu jedinstveno iskustvo. Na ovakve akcije, humanitarnog karaktera, uvijek ću se odazivati i pomoći na bilo koji način", poručio je.

Ideja rođena na inicijativu Zorana Primorca

Predsjednik Zaklade hrvatskih športaša Tomislav Paškvalin istaknuo je važnost zajedništva koje već godinama prati cijeli projekt, dok je direktor humanitarne regate i član Rotary kluba Zagreb Medvedgrad Damir Markučič podsjetio kako je cijela priča započela. "Na inicijativu člana našeg kluba, olimpijca Zorana Primorca, počeli smo organizaciju humanitarnog jedrenja u okviru Mrdujske regate koja nas je primila pod svoje okrilje i na taj način logistički omogućila nastupe sportaša, predstavnika sponzora i donatora na jedrilicama koje sponzoriraju prijateljske nam tvrtke", kazao je Markučič.

Posebno je zahvalio ACI-ju na podršci i ustupanju jedrilica. "Održavanjem regata uspijevamo prikupljati sredstva za Zakladu hrvatskih športaša. Budući da su u njoj vrlo zastupljeni i poznati olimpijci, moto te akcije je 'sportaši za sportaše'", dodao je.

Brojni partneri stali iza humanitarne akcije

Peto izdanje humanitarne regate organizirali su Rotary klub Zagreb Medvedgrad i Zaklada hrvatskih športaša u suradnji s ACI-jem, JK Labud, Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim klubom olimpijaca, uz medijsko pokroviteljstvo Sportskih novosti. Podršku projektu pružile su i brojne tvrtke i partneri, među kojima su Amelicor, Klimaoprema, Euro posredovanje, Orvas Yachting, Kemokop, Tahograf, Bon.hr, Viva, Lavica, Finplan, Imaves i Croatia Charter, kao i brend sportske opreme 4F, Sportski savez grada Zagreba te obitelj Cindro.

Medijsku potporu akciji pružila je i Sportska televizija. Humanitarna regata tako je i ove godine povezala poznata sportska imena, jedrenje i solidarnost, uz isti cilj koji projekt prati od njegova početka – pomoći hrvatskim sportašima kojima je pomoć najpotrebnija.