Sport koji je zaludio svijet stigao u Split: Pao rekord, a krajem kolovoza dolazi europska elita

Na terenima Pickleball kluba 002 Split održan je treći ljetni turnir iz serije Adriatic Pickleball Tour 2026., koji je okupio više od 50 natjecatelja. Bio je to dosad najbrojniji turnir ove serije, a igrači su se tijekom dva dana natjecali u tri kategorije.

Zlato u pojedinačnoj konkurenciji ostalo u Splitu

Prvi dan turnira bio je rezerviran za mušku pojedinačnu konkurenciju. Medalje su otišle u Split, Zadar i Zagreb, ali je najsjajnije odličje ipak ostalo u gradu domaćinu. Lukša Ivanković potvrdio je svoju dominaciju i stigao do još jedne zlatne medalje. U finalnom susretu u dva je seta svladao Zadranina Krešimira Grancarića. Treće mjesto pripalo je Ivanu Joviću iz Zagreba, koji je u borbi za brončanu medalju bio bolji od domaćeg predstavnika Šime Mladinića.

Mahić i Ivanković najbolji mješoviti par

Drugoga dana na teren su izašli parovi, a prvi su se natjecali oni mješoviti. Do nove zlatne medalje stigla je Veronika Mahić, ovoga puta u paru s Lukšom Ivankovićem.

U finalu su nadigrali Mateu Renić i Tonča Knezovića, kojima je pripalo srebro.

Brončane medalje osvojili su Iva Buva i Nikola Mikulić, nakon što su u susretu za treće mjesto svladali Ivanu Mustapić i Ivana Renića.

Čak 14 parova borilo se za naslov

Najviše se iščekivalo natjecanje muških parova, u kojem je nastupilo čak 14 kombinacija raspoređenih u dvije skupine. Nakon zahtjevnih susreta po skupinama dobiveni su četvrtfinalisti, a potom je uslijedila završnica turnira. Do zlatne medalje na kraju su stigli Zoran Mamić i Ivan Matenda.

Oni su u finalu bili bolji od Nenada Božikovića i Ivana Renića, koji su se morali zadovoljiti srebrnim odličjem.

Broncu su osvojili Lukša Ivanković i Nikola Mikulić, svladavši u utakmici za treće mjesto Luku Stipinovića i Tonča Knezovića.

U Stobreč stižu najbolji igrači iz Hrvatske i Europe

Na terenima Pickleball kluba 002 Split, najvećeg pickleball kluba u Europi, treninzi i pripreme nastavljaju se punom snagom. Sljedeći veliki izazov bit će Croatian Open, koji je na rasporedu od 28. do 30. kolovoza. Očekuje se dolazak najboljih igrača iz cijele Hrvatske, ali i brojnih predstavnika iz drugih europskih zemalja.

Istoga vikenda u Stobreču će se održati i RTA turnir iz serije 2000, na kojem bi trebali nastupiti najbolji profesionalni pickleball igrači Staroga kontinenta. Split i Stobreč tako će krajem kolovoza postati jedno od glavnih europskih središta ovoga sve popularnijeg sporta.