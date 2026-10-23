Sporni korteo u Splitu zatresao vladajuću koaliciju: HDZ i DP hitno razgovarali, Bilandžićeva sudbina neizvjesna

Sporni korteo doveo je do napetosti u vladajućoj koaliciji. Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava iz Splita je uputio strelice MUP-u, a njihov državni tajnik Tomislav Bilandžić u tom istom ministarstvu je stao u obranu policije.

RTL Danas neslužbeno doznaje da su se DP i HDZ sastali u vladi u poslijepodnevnim satima. Ovo su zaključci:

1. Potvrđena je politička stabilnost koalicije, koja je jasno viđena i prigodom odbijanja još jedne neuspješne inicijative oporbe za opozivom.

2. U pogledu amandmana na rebalans proračuna, postignuto je suglasje oko prihvaćanja odnosno modifikacije predloženih amandmana, a isto će se u idućim danima precizirati u konzultacijama nadležnih ministara s ministrom financija.

3. Razgovaralo se i o radu Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata koje vodi potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava. Potvrđena je zajednička podrška osnivanju javne ustanove i spomen-područja u Maclju, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja i poštovanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

4. Istaknuta je neupitna potpora radu policije i institucija oko procesuiranja odgovornih za incidente u Splitu. U pogledu državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića, partneri iz DP-a dali su do znanja da ga ne smatraju državnim tajnikom iz svojih redova, što je sa strane predstavnika HDZ-a primljeno na znanje. O njegovom statusu će se razgovarati.