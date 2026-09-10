Sporna nagrada u Splitsko-dalmatinskoj županiji? Ženske udruge digle glas zbog "40 dana za život"

Prijedlog da se osobna nagrada Splitsko-dalmatinske županije dodijeli Mariji Šošić, dugogodišnjoj voditeljici inicijative „40 dana za život“, izazvao je reakciju Ženske mreže Hrabre sestre i Ženske mreže Hrvatske.

Odbor za javna priznanja Splitsko-dalmatinske županije predložio je Šošić za nagradu za djelovanje koje se obrazlaže „promicanjem kulture života“, a konačnu odluku trebali bi donijeti vijećnici Županijske skupštine 14. rujna.

Dvije ženske mreže sada pozivaju vijećnike da prije glasanja razmotre, kako navode, poruku koju bi javna institucija poslala dodjelom takvog priznanja.

„Ženama ne treba dodatni pritisak pred vratima bolnice“

Iz Ženske mreže Hrabre sestre navode kako svakodnevno pružaju informacije i podršku ženama koje se suočavaju s odlukom o trudnoći. Ističu da razgovaraju i sa ženama koje se odluče na prekid trudnoće i sa ženama koje nakon promišljanja odluče nastaviti trudnoću.

„Iz tog neposrednog iskustva znaju koliko su ženama u takvim trenucima potrebni sigurnost, točne informacije, privatnost i podrška – a koliko im ne treba dodatni pritisak pred vratima bolnice“, poručuju.

Posebno se osvrću na okupljanja pred zdravstvenim ustanovama.

„Žena koja ulazi u bolnicu zbog prekida trudnoće, spontanog pobačaja, komplikacija, pregleda, poroda ili bilo kojeg drugog zdravstvenog razloga prije svega je pacijentica. Ljudi koji se okupljaju pred zdravstvenom ustanovom ne znaju zbog čega ona ulazi u bolnicu. Niti imaju pravo znati“, navode.

„Ovo nije samo priznanje pojedincu“

Iz dviju mreža smatraju da se prijedlog nagrade Mariji Šošić ne može promatrati isključivo kao priznanje njezinu društvenom angažmanu.

„Kada javna institucija nagrađuje istaknutu predstavnicu pokreta koji se protivi pravu žene da sama donosi odluke o vlastitoj trudnoći i zagovara stav da prekid trudnoće ne bi trebao biti njezin izbor, ona ne daje priznanje samo pojedincu“, poručuju.

Smatraju da bi takva odluka dala „institucionalnu težinu i društveni legitimitet“ svjetonazoru prema kojem žena ne bi trebala imati pravo samostalno odlučivati o vlastitom tijelu, trudnoći i zdravstvenoj skrbi.

Pozvali pravobraniteljicu da reagira prije glasanja

Ženska mreža Hrabre sestre i Ženska mreža Hrvatske pozvale su i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova te Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije da se prije glasanja očituju o prijedlogu i njegovim mogućim implikacijama za prava, privatnost i dostojanstvo žena.

Konačna odluka bit će na vijećnicima Županijske skupštine.

„Vijećnice i vijećnici 14. rujna još uvijek imaju mogućnost odlučiti kakvu će poruku poslati ovom nagradom. Pozivamo ih da tu odluku donesu vodeći se pravom svih žena na privatnost, dostojanstvo i zdravstvenu skrb bez pritiska“, zaključuju Ženska mreža Hrabre sestre i Ženska mreža Hrvatske.