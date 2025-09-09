Spora, ali dostižna ruka pravde: Nakon 17 godina kažnjen 'zločin' na Hvaru!

Prilično se odužila ‘afera’ iz siječnja 2008. godine, iz Vrboske na otoku Hvaru, a ovih dana je dobila pravosudni epilog (ne još pravomoćan, zar ste pomislili tako nešto) pred Općinskim sudom u Splitu. A dosta je sve to skupa komplicirano, teško za ‘razoputit’, uglavnom jedno strašno nedjelo se događalo te zime na otoku…

Naime što? Odmah ćemo opisati zločin, da vas više ne držimo u napetosti, dragi čitatelji: 29. siječnja 2008. godine u Vrboskoj šumi zatečeni su (po dojavi građana) mještanin Pere R. i njegov supočinitelj Muhamed Š. nakon što su posjekli suhi alepski bor promjera 25 cm i visine 7 metara!

To je sve evidentirala policija, a koji dan kasnije štetu – u vidu suhog alepskog bora, komada jedan - je upisao i lugar. Cijeli slučaj završio i na Prekršajnom sudu u Starom Gradu gdje su zločinci proglašeni krivim zbog prekršaja iz čl. 32. Zakona o šumama. Nisu se žalili pa je ta prekršajna presuda od 9. rujna 2009. godine postala pravomoćna.

Barem nešto, jer kao što vidimo, pravomoćnost se još čeka u ovom postupku, a ako vam još nije jasno o čemu je riječ, evo objašnjenja – Hrvatske šume naime potražuju odštetu zbog sječe šume. Tako je javni bilježnik još 10. studenog 2008. godine napisao rješenje o ovrsi na iznos od dvije i pol tisuće kuna, odnosno danas 331,16 eura. Jer to je procijenjena šteta za sječu, kako je utvrdio i sud, suhog alepskog bora. Tako je platni nalog, odlučeno je ovog ljeta presudom Općinskog suda u Splitu, ostao na snazi.

Samo nezakoniti šumorezač Pere (Muhameda je nešto teže locirati) po ovoj presudi mora platiti i zatezne kamate, kojih se isto sakupio jedan solidan iznos (recimo od 2008. do sredine 2011. godine važila je zatezna kamata po godišnjoj stopi od 14 posto, zatim do 2015. po 12 posto godišnje, a kasnije je pala na jednoznamenkaste postotke). Eto, samo da se vidi kako sječa šume protivno gospodarskim planovima pa bio to i suhi alepski bor, neće tako lako proći u pravno uređenoj državi, stići će prekršitelje ruka pravde i 17 godina za tako bahato ponašanje!