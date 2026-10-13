Spor oko ceste Kaštela – Vučevica: Policija pratila očevid na 52 čestice, vlasnici ne odustaju

Na južnim padinama Kozjaka za danas je zakazan novi očevid na zemljištima obuhvaćenima projektom prometnice između Kaštel Kambelovca i čvora Vučevica. Postupak se trebao održati uz policijsku asistenciju, dok vlasnici upozoravaju da još nisu dobili dokumentaciju koja bi im omogućila provjeru konačnog položaja trase i kriterija prema kojima je odabrana. Za razliku od uobičajenih terenskih postupaka, današnji očevid najavljen je uz asistenciju policije.

U prijepodnevnim satima na teren su izašli vlasnici parcela, njihovi odvjetnici, te nadležno upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, uz asistenciju službenika Ministarstva unutarnjih poslova, kako bi proveli očevid radi utvrđivanja stanja i vrijednosti nekretnina na trasi predmetne dionice pristupnih cesta tunelu Kozjak.

Zašto je na očevid pozvana policija?

Prema informacijama koje je objavila udruga ''Spasimo Kozjak i Kaštela'', očevidi na nekretninama obuhvaćenima projektom zakazani su za 8. i 13. listopada, pri čemu je za drugi termin određena policijska asistencija. Vlasnici su zatražili pojašnjenje tko je zatražio policijsku pomoć, kada je zahtjev podnesen, na kojoj pravnoj osnovi i zbog kojih konkretnih okolnosti. Vlasnici su bili protiv izmjera, pa su se iste održavale uz asistenciju policije kako bi se osigurali dokazi koji prethode postupku izvlaštenja. Na teren su izašla tri vještaka kako bi procijenili vrijednost nekretnina koje se nalaze na spornoj trasi. U cijeloj priči oko trase sporna je procjena vrijednosti zemljišta i nekretnina, a ona iznosi od 20 do 40 eura po četvornom metru za poljoprivrednom zemljište, a taj iznos nude Hrvatske ceste. Vlasnici parcela i nekretnina tvrde kako njihovo zemljište vrijedi duplo više te da se cijena takvog zemljišta kreće od 40 do 75 eura po četvornom metru.

Na terenu vlasnici zemljišta i odvjetnica

„Za sada smo dobili samo obavijest da dođemo na teren jer će se obaviti izmjera i procjena zemljišta. Nikakvo drugo rješenje ni detaljnije informacije o planiranoj trasi ceste još nismo dobili. Protivimo se oduzimanju zemljišta jer je riječ o zemlji koje se generacijama obrađuje i na kojem se nalaze vinogradi i masline. Smatramo da smo trebali biti bolje upoznati s planovima i da se naše mišljenje mora uzeti u obzir prije donošenja bilo kakvih odluka“, poručuje vlasnica zemljišta.

Tijekom očevida razgovarali smo i sa poznatim kaštelanskim vinarom Ivanom Kovačem Matelom, predsjednikom udruge ''Spasimo Kozjak i Kaštela'' te vlasnikom zemljišta preko kojeg je planirana trasa projekta. Kovač je istaknuo kako se protivljenjem njezinoj realizaciji ne bori samo za zaštitu vlastite imovine, već prvenstveno za očuvanje prostora Kaštela koji dosad nije devastiran.

„Ljudi bi mogli reći da se borimo kako bismo postigli veću cijenu zemljišta. Ima i toga, ali što se mene tiče, kao i velikog dijela ljudi koji se protive ovom projektu, mi se borimo za prostor Kaštela i njegovo očuvanje. Što se financijske strane tiče, spreman sam čak i pokloniti državi svojih 7.000 četvornih metara zemljišta, pod uvjetom da se trasa ne realizira na planiranoj lokaciji. Smatram da je riječ o suludom projektu koji nema nikakve logike i za koji nas nitko dosad nije uspio uvjeriti da je doista dobar”, poručio je Kovač.

Iz Hrvatskih cesta stiglo je priopćenje o današnjem događaju koje prenosimo u cijelosti.

Dana 13. listopada 2026. godine, na zahtjev Hrvatskih cesta d.o.o., nadležno upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Kaštel Sućurcu, uz asistenciju službenika Ministarstva unutarnjih poslova, provelo je očevid radi utvrđivanja stanja i vrijednosti nekretnina na trasi predmetne dionice pristupnih cesta tunelu Kozjak. Očevid je proveden na temelju prethodno donesenog rješenja kojim je njegovo održavanje određeno za današnji dan.

Asistencija policijskih službenika bila je nužna zbog činjenice da je tijekom prethodnog postupanja dio vlasnika nekretnina onemogućio pristup svojim nekretninama, odnosno uskratio dopuštenje za ulazak u posjed i provođenje potrebnog očevida. Predmetnim postupanjem obuhvaćene su ukupno 52 zemljišne čestice, na kojima je današnjim očevidom provedena radnja utvrđivanja zatečenog stanja nekretnina, čime je izvršena obveza određena navedenim rješenjem. Nakon provedenog očevida ovlašteni sudski vještaci pristupit će izradi procjenjenih elaborata te nalaza i mišljenja o vrijednosti predmetnih nekretnina, uključujući sve utvrđene poboljšice na njima.

Na temelju izrađene procjenjene dokumentacije Hrvatske ceste d.o.o., kao korisnik izvlaštenja, vlasnicima predmetnih nekretnina uputit će odgovarajuće ponude za sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa. Time će se stvoriti pretpostavke za daljnje provođenje postupaka izvlaštenja, odnosno sporazumno stjecanje nekretnina potrebnih za realizaciju predmetnog infrastrukturnog projekta. Provedbom današnjeg očevida uspješno je dovršena predmetna postupovna radnja te su osigurani uvjeti za nastavak aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa na obuhvaćenoj trasi, stoji u očitovanju Hrvatskih cesta.

Vlasnici parcela ističu kako žele zaštititi svoje parcele ali i dio Kozjaka koji još nije devastiran. Epilog događaja slijedi.