Spomenik na Plokitama i dalje dijeli građane: "Ovako više nema ni rješenja ni dogovora"

Spomenik Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama već je godinama predmet rasprava, ali i česta meta vandala. Na probleme oko spomenika i prostora na kojem se nalazi ponovno su upozorili iz Građanske inicijative „Naprid Plokite naprid Siromašna“.

"Kada se spomenu Plokite, u našem gradu, a nažalost, ne samo u državi, nego i šire u regiji, prva asocijacija je spomenik Prvom splitskom odredu, koji je zadnjih godina često bio išaran, a više puna oštećene i razbijene spomen ploče na njemu. Prostor odnosno Sportsko-rekreacijski park na kojem se nalazi nosi me po toj partizanskoj jedinici.

Spomenik je postavljen na današnji dan prije 45 godina, a u spomen događaja od prije 85 godina.

Za 15 dana tu će tradicionalno biti polaganje vijenaca, cvijeća i paljenjem svijeća u spomen na strijeljanje većeg dijela pripadnika spomenutog partizanskog odreda od strane predstavnika gradske vlasti i antifašista.

Neki bi, uglavnom mlađi stanovnici kvarta i grada, željeli uklanjanje tog spomenika, dok većina starijih za to ne želi ni čuti.

Mi bi smo samo željeli samo da taj teren u gradsko-privatnom suvlasništvu bude priveden svrsi odnosno barem privremeno sportu i rekreaciji, pogotovo što nam slijedi izgradnja javne garaže na školskim igralištima. Druga opcija bi bila privremeno parkiralište.

Nažalost, malo je vjerojatno i prvo i drugo. Zapravo, pošto je očito kako se gradske vlasti (pa i ova) i gradska uprava, ne mogu i ne žele dogovoriti s privatnim suvlasnicima, najbolje bi bilo kad bi se taj teren podijelio na gradski i privatni, jer tu rješenja i dogovora nema i ne može biti", poručuju iz Građanske inicijative Naprid Plokite naprid Siromašna.