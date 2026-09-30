SPOJ TRADICIJE, ZABAVE I POSLA: Zapadna obala u ritmu Yacht Hop zabava i svečane dodjele nagrada posadama

Sinoćnji zalazak sunca na splitskoj Zapadnoj obali pretvorio je izloženu flotu u scenu najatraktivnijeg dijela neformalnog programa sajma - popularnih Yacht Hop zabava. Druženja na palubama u opuštenoj i ekskluzivnoj atmosferi iznova su potvrdila kako CROYA sajam savršeno spaja posao, zabavu i tradiciju, pružajući inozemnim brokerima, kapetanima i domaćim izlagačima jedinstvenu priliku za učvršćivanje poslovnih veza.

Potvrda da je CRO.Y.A. u potpunosti prepoznata od strane vodećih svjetski jahting udruženja stigla je i kroz prvi od dva ekskluzivna domjenka, CRO.Y.A. – MYBA koktel party na jahti Renata uz pokroviteljstvo MYBA udruženja i pomorske agencije MYS Yachting. Dolazak predstavnika MYBA-e, kao jedne od krovnih međunarodnih udruženja u jahtingu, te njihovo aktivno sudjelovanje na sajmu snažna su poruka o važnosti izgrađenih poslovnih odnosa i uvažavanju koje hrvatski čarter sektor uživa u globalnim krugovima. Drugi će se domjenak održati zadnji dan sajma u suradnji sa međunarodnim udruženjem individualnih yacht charter brokera - CYBA-om.

Nakon dinamičnog večernjeg programa, treći dan sajma započeo je edukacijama. U Hotelu Ambasador održan je stručni seminar na temu „Croatian Charter & VAT Rules”. Predavanje koje je održala potpredsjednica udruge CRO.Y.A Maja Ban, inozemnim je agentima i brokerima pružilo ključne informacije o zakonodavnom i poreznom okviru te pravnim specifičnostima poslovanja u hrvatskom čarter sektoru, što je od presudne važnosti za sigurno i usklađeno ugovaranje čartera na Jadranu.

Središnji događaj poslijepodnevnog dijela programa na moru, bilo je atraktivno natjecanje u miksologiji, odnosno Cocktail Competition. Članovi posada pokazali su vrhunsku kreativnost i vještine pripreme autorskih koktela, spajajući lokalne mediteranske sastojke s modernim trendovima.

Najiščekivaniji trenutak za sve posade koje su sudjelovale u natjecanjima je svečano proglašenje pobjednika svih kategorija ovogodišnjeg CROYA sajma.

U kategoriji Chef’s Competition, u kojem su brodski kuhari pokazali svoje umijeće na temu "DROPS OF GOLD" u kojem je fokus bio usmjeren na vrhunsko maslinovo ulje, pobijedila je jedina ženska kuharica na natjecanju, Lucia Smoljo sa broda Farben:

„Jako sam sretna i zadovoljna, bio mi je užitak smišljati jela i pripremati ih. Velika je čast bila prezentirati ono što sam pripremila ispred žirija u kojem su Ante Tonči Bjelančić, Rudolf Štefan i Karo Kaleb. Ipak, najviše od svega velika hvala mojoj posadi koja je moj najveći fan i bez čije se podrške ništa od ovoga ne bi ni dogodilo.“

U natjecanju u postavljanju i dekoriranju stolova posada broda Farben ponovno je nagrađena i to zahvaljujući kreativnosti Nadje Bonaći.

CYBA Designer Water Competition koje kroz natjecanje u pripremi aromatizirane vode nosi posebnu poruku o ekološkoj održivosti i očuvanju mora, završilo je pobjedom Barbare Sinčić sa broda Opal Adriatic:

„Jako smo sretni i ponosni, nismo ovo očekivali. Svjesni jake konkurencije, potrudili smo se maksimalno i naravno da smo sretni što smo imali priliku sudjelovati, a osobito jer smo na kraju osvojili prvo mjesto.“

Najbolji u kategoriji Cocktail Competition podijelili su prvo mjesto, riječ je o je Mariji Juretić sa broda Amber One i Anti Tadiću sa broda Rara Avis.

„Prije svega, želimo zahvaliti cijeloj organizaciji. Bilo je predivno, savršeno i moram u ime svoga kolege Ante koji je najviše zaslužan, a nažalost nije mogao prisustvovati proglašenju, zahvaliti cijeloj predivnoj posadi broda Rara Avis, koji ne samo da su savršeni kolege nego mi znače sve na svijetu.“ rekao je prilikom preuzimanja nagrade Roko Ercegović.

„Od srca čestitam svim pobjednicima, ali i svakoj posadi koja je sudjelovala u ovogodišnjim natjecanjima. Iako nagrade donose zasluženo priznanje, ova natjecanja za posadu imaju puno veću vrijednost - ona su izvrsna platforma za edukaciju, razmjenu dragocjenih iskustava i konstantno usavršavanje. Iz godine u godinu vidimo kako posade podižu ljestvicu kvalitete i kreativnosti, čime ne samo da napreduju u vlastitoj struci, nego i zajednički gradimo i predstavljamo sam vrh usluge u hrvatskom charter turizmu.“, rekla nam je tom prilikom članica organizacijskog odbora i potpredsjednica udruge CRO.Y.A., Maja Ban.

Slavlje truda svih posada nastavlja se i u večernjim satima uz službeni Crew Thank You Party, kojim se organizatori i brokeri zahvaljuju svim kapetanima i članovima posada bez čijeg entuzijazma i profesionalnosti ovako visok nivo usluge na Jadranu ne bi bio moguć. Podsjetimo, CROYA Yacht Charter Show odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH i uz podršku koju su pružili Hrvatska turistička zajednica, Grad Split, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatska gospodarska komora.