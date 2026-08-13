Spoj glazbe i stihova: Libercuatro donosi program "Tango & Poezija"

Ljubitelje tanga i poezije očekuje poseban glazbeno-poetski program "Tango & Poezija" u izvedbi Libercuatro tango ansambla. Program povezuje suvremene tango kompozicije, nezaobilazna djela Astora Piazzolle i tradicionalni tango s poezijom Pabla Nerude i Jorgea Luisa Borgesa. Repertoar programa temelji se na suvremenim tango skladbama renomiranih autora poput Huliana Peralte, Martina Tese, Huana Iriartea i Huana Serena. Posebno mjesto zauzimaju djela Astora Piazzolle, jednog od najznačajnijih autora i reformatora tanga, dok će tradicionalne tango skladbe publici približiti korijene ovog prepoznatljivog argentinskog glazbenog izričaja.

Glazbeni dio programa nadopunjuje poezija dvojice velikana južnoameričke književnosti, Pabla Nerude i Jorgea Luisa Borgesa, čime "Tango & Poezija" spaja dvije umjetničke forme snažno povezane s kulturom Latinske Amerike.

Tango kao dio svjetske kulturne baštine

Jedna od glavnih misija ansambla Libercuatro upravo je približavanje tango kulture široj publici. Tango je 2009. godine uvršten na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Na redovnom repertoaru ansambla nalaze se skladbe tradicionalnog tanga, tango nuevo Astora Piazzolle te suvremena djela domaćih i argentinskih autora. Ansambl karakteriziraju visok izvođački nivo, specifična interpretacija i izrazita energičnost, a iza njega je bogata koncertna aktivnost u Srbiji i inozemstvu.

Libercuatro je tijekom godina nastupao na brojnim festivalima i kulturnim manifestacijama, među kojima su Bled Festival u Sloveniji, Hvar Summer Festival, Šibenik Dance Festival na tvrđavi Barone, ljetni festival u Ceseni i festival Sudamericana u Macerati u Italiji te međunarodni world music festival Etnika u Mariboru. Nastupali su i na festivalu Eufonija, festivalu Strings, Zelenkovac Jazz Festivalu u Bosni i Hercegovini, World Music Festivalu u Bitolju, Etno samitu Tradicija Nova u Užicu, festivalu komorne glazbe Zum u Vrnjačkoj Banji te u okviru programa Novi Sad – Europska prijestolnica kulture. Publika ih je imala priliku slušati i na ciklusu koncerata Sveučilišta u Kragujevcu, manifestaciji Tivat Tango Night – Milonga del Mar u suradnji s Turističkom organizacijom Tivat te na Kalemegdanskim sutonima u organizaciji Muzičke omladine Beograda.

Suradnja s brojnim kulturnim institucijama

Libercuatro redovito surađuje s kulturnim institucijama kao što su Centar za muziku Zadužbine Ilije M. Kolarca, Centar beogradskih festivala – CEBEF, Udruženje muzičkih umetnika Srbije i Muzička omladina Beograda. Ansambl surađuje i s glazbenom redakcijom RTS-a, a nastupao je i snimao za brojne lokalne televizijske postaje.

Članovi Libercuatra ujedno su članovi Udruženja muzičkih umetnika Srbije (UMUS) i World Music asocijacije Srbije. Njihove projekte "Neki novi tango" i "Tango kroz Srbiju" podržalo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Libercuatro tango ansambl čine Ksenija Ristić na klaviru, koja je ujedno autorica aranžmana, vokalist Aleksandar Mišović, violinistica Martina Dimić Radovanović, Petar Mirkov na bandoneonu te Nikola Buljančević na kontrabasu.