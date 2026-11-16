Splitskom političaru hakiran Facebook profil: "Ne otvarajte poruke koje su došle ili će doći s mog profila u narednim danima"

Splitski političar, HDZ-ovac i dugogodišnji čelnik Gradskog kotara Mejaši Toni Piplica našao se na meti hakera, barem prema onome što je sam objavio na društvenim mrežama. Na Facebooku je upozorio prijatelje i pratitelje da je došlo do neovlaštenog pristupa njegovu profilu te ih zamolio da ne otvaraju poruke koje su eventualno primili ili bi ih mogli primiti s njegova računa.

"Poštovani prijatelji, jučer mi je hakiran Facebook profil. Molim vas da ne otvarate poruke koje su došle ili će doći s mog profila u narednim danima. Ja ću poduzeti potrebne radnje kako bih zaštitio svoj profil.

Hvala na razumijevanju", poručio je Piplica.

Nije poznato jesu li poslane sumnjive poruke

Za sada nije poznato kako je došlo do hakiranja, je li netko neovlašteno slao poruke u njegovo ime niti koliko je dugo profil bio ugrožen.