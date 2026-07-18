Splitskom Pazaru vraćen prepoznatljivi detalj: Završena obnova fontane

Povijesna kamena fontana na splitskom Pazaru ponovno je proradila nakon završetka konzervatorsko-restauratorskih radova, objavio je Grad Split. Tijekom obnove uređeni su kameni dijelovi, sanirana oštećenja te popravljen sustav dotoka vode, čime je jednom od prepoznatljivih detalja gradske baštine vraćen izvorni izgled i funkcija.

"Obnovljena povijesna fontana na Pazaru ponovno je u funkciji. Završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj fontani na Pazaru, jednom od prepoznatljivih elemenata splitske baštine.

Obnovljeni su kameni elementi, sanirana oštećenja i sustav dotoka vode, čime je fontana ponovno vraćena u funkciju i svoj prepoznatljiv izgled.

Obnova fontane dio je brige o očuvanju vrijedne baštine i prostora koji čine dio identiteta Splita", priopćili su.