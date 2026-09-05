Splitskog Megatrolla je baš inspirirala drama u Hrvatskoj. Ubija forama zadnjih dana

Drama oko otpada koja se posljednjih dana prelila od Splita do Gospića dobila je, sasvim očekivano, i svoju Megatroll fazu.

Splitska stranica koja se tradicionalno budi upravo u trenucima velikih lokalnih i društvenih kriza posljednjih dana izbacuje jednu foru za drugom, a publika očito prati ritam. Objave skupljaju tisuće lajkova i dijeljenja, dok se ozbiljna priča o otpadu paralelno pretvara u materijal za možda najbolju rundu splitske satire u posljednje vrijeme.

To, zapravo, nije ništa novo. Megatroll je godinama najaktivniji upravo onda kada stvari postanu dovoljno ozbiljne, apsurdne ili mračne da ih je teško pratiti bez humora. Politika, gradske afere, prosvjedi, ideološki sukobi i lokalne krize redovito završe u njihovoj obradi.

Tako je bilo i ovaj put. Saga s otpadom i Gospićem dala im je obilje materijala, a Megatroll uzvraća svojim standardnim oružjem – fotomontažama, kratkim komentarima i forama koje često u nekoliko riječi pogode ono oko čega se drugdje ispisuju kartice teksta.

Iza zajebancije je, međutim, gotovo uvijek prilično jasan stav. Megatroll nikad nije bio samo stranica s memovima. Humor im redovito ide ruku pod ruku s aktivizmom, progresivnim idejama i vrlo izraženom potrebom da budu kontra mraka i kontra sile, bez obzira na to odakle ona u tom trenutku dolazila.

Zato ni aktualni rafal nije posebno iznenađenje. Kad Split dobije novu veliku društvenu temu, može se gotovo računati da će Megatroll prije ili kasnije otvoriti Photoshop.

A sudeći prema količini materijala koju im je ponudila aktualna priča s otpadom, mogli bi ga držati otvorenim još neko vrijeme.