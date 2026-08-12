Splitsko-makarska nadbiskupija organizira hodočašće u Osijek i Aljmaš: Objavljen program i detalji prijave

Splitsko-makarska nadbiskupija objavila je program organiziranog hodočašća na Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 19. i 20. rujna 2026. godine održati u Osijeku i Aljmašu. Za vjernike s područja Nadbiskupije organiziran je autobusni prijevoz, a sudionike tijekom dvodnevnog programa očekuju molitvena okupljanja, središnje euharistijsko slavlje te posjet Vukovaru.

Polazak iz Splita predviđen je u subotu, 19. rujna, u 6 sati s autobusnog okretišta na Spinutu, kod Studentskog doma. Po dolasku u Osijek hodočasnici će biti smješteni u obiteljima domaćinima, a tijekom poslijepodneva moći će se uključiti u program Nacionalnog susreta koji se održava na više lokacija u središtu grada.

Program u Osijeku počinje u 16 sati, a sudionicima će biti ponuđene različite radionice, kulturno-umjetnički sadržaji, koncert duhovne glazbe, predstavljanje obiteljskih udruga i zajednica te šetnja gradom. Bit će omogućeno i pristupanje sakramentu pomirenja. Središnji događaj prvoga dana bit će zajednički duhovno-molitveni susret u konkatedrali svetih Petra i Pavla s početkom u 18.30 sati.

U nedjelju središnje misno slavlje u Aljmašu

Drugoga dana hodočasnici će se uputiti prema Svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu, gdje će biti održan središnji dio Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Duhovno-molitveni program počinje u 9.15 sati, dok je svečano euharistijsko slavlje predviđeno za 10 sati.

Nakon mise za sudionike je predviđen zajednički domjenak i zabavno-glazbeni program. Hodočasnici iz Splitsko-makarske nadbiskupije potom će se uputiti prema Vukovaru, gdje je planiran obilazak grada uz svjedočanstvo hrvatskog branitelja. Povratak u Split očekuje se u kasnim večernjim satima.

Cijena hodočašća iznosi 55 eura. Organizatori pritom naglašavaju kako su dobrodošli i oni koji nisu u mogućnosti podmiriti puni iznos te će se nastojati omogućiti sudjelovanje svima koji žele biti dio ovog okupljanja.

Za prijave i dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na broj 095 504 4653 ili putem elektroničke pošte navedene u pozivu Splitsko-makarske nadbiskupije.

Susret okuplja obitelji iz Hrvatske i inozemstva

Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održava se pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani" (Rim 12,12), a domaćin je Đakovačko-osječka nadbiskupija.

Ovogodišnje okupljanje ujedno je završnica pastoralnog ciklusa "Obitelji osoba s invaliditetom u krilu Crkve", započetog 2022. godine. Poseban naglasak stavljen je upravo na obitelji osoba s invaliditetom, njihovo snažnije uključivanje u život Crkve te poticanje zajedništva i međusobne potpore.

Nacionalni susret u Osijeku i Aljmašu peto je veliko okupljanje hrvatskih katoličkih obitelji, nakon prethodnih susreta održanih u Zagrebu, na Trsatu, u Solinu i Ludbregu.