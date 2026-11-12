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Splitsko dijabetičko društvo organizira edukativna predavanja povodom Svjetskog dana šećerne bolesti

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Povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti, Splitsko dijabetičko društvo organizira edukativna predavanja za osobe sa šećernom bolešću, članove njihovih obitelji, skrbnike te sve zainteresirane građane. Predavanja će se održati u petak, 13. studenoga 2026. godine, s početkom u 17:00 sati, u prostorijama udruge (dvorana Gradskog kotara „Varoš“, Ban Mladenova 9, ulaz u prizemlju).

Cilj ovog događanja je podizanje svijesti o šećernoj bolesti, edukacija oboljelih i javnosti o važnosti prevencije, prepoznavanja rizičnih čimbenika te uspješnog upravljanja bolešću.

Sudionici će imati priliku poslušati dva stručna i aktualna predavanja vrhunskih liječnika:

· „Mislite li da sve znate o dijabetesu? Pet stvari koje bi vas mogle iznenaditi“ – predavač: izv. prof. dr. sc. Mladen Krnić

· „Debljina i inzulinska rezistencija“ – predavačica: prof. prim. dr. sc. Tina Tičinović Kurir

Splitsko dijabetičko društvo ovim putem poziva sve građane da se pridruže predavanjima, informiraju se iz prve ruke te postave pitanja stručnjacima.

Ulaz na predavanja je slobodan.

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