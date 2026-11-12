Splitsko dijabetičko društvo organizira edukativna predavanja povodom Svjetskog dana šećerne bolesti

Povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti, Splitsko dijabetičko društvo organizira edukativna predavanja za osobe sa šećernom bolešću, članove njihovih obitelji, skrbnike te sve zainteresirane građane. Predavanja će se održati u petak, 13. studenoga 2026. godine, s početkom u 17:00 sati, u prostorijama udruge (dvorana Gradskog kotara „Varoš“, Ban Mladenova 9, ulaz u prizemlju).

Cilj ovog događanja je podizanje svijesti o šećernoj bolesti, edukacija oboljelih i javnosti o važnosti prevencije, prepoznavanja rizičnih čimbenika te uspješnog upravljanja bolešću.

Sudionici će imati priliku poslušati dva stručna i aktualna predavanja vrhunskih liječnika:

· „Mislite li da sve znate o dijabetesu? Pet stvari koje bi vas mogle iznenaditi“ – predavač: izv. prof. dr. sc. Mladen Krnić

· „Debljina i inzulinska rezistencija“ – predavačica: prof. prim. dr. sc. Tina Tičinović Kurir

Splitsko dijabetičko društvo ovim putem poziva sve građane da se pridruže predavanjima, informiraju se iz prve ruke te postave pitanja stručnjacima.

Ulaz na predavanja je slobodan.