Splitsko-dalmatinska županija raspisala natječaj za izbor najuspješnijih sportaša i sportskih kolektiva u 2026. godini

Splitsko-dalmatinska županija objavila je Natječaj za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša, sportskih klubova i drugih osoba u sportu za 2026. godinu, kojim se želi odati priznanje pojedincima i sportskim kolektivima koji su svojim rezultatima, radom i zalaganjem obilježili sportsku godinu te pridonijeli razvoju i afirmaciji sporta u županiji.

Natječaj predstavlja priliku za isticanje sportaša i sportskih djelatnika koji svojim postignućima, kontinuiranim radom i predanošću promiču sportske vrijednosti, potiču razvoj sportskih aktivnosti i pridonose afirmaciji Splitsko-dalmatinske županije na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Prijedloge mogu podnijeti sportski klubovi, županijski strukovni savezi, zajednice sportova gradova i općina u SDŽ i Županijska zajednica sportova. Natječajem su obuhvaćena godišnja sportska priznanja, kao i nagrade za životno djelo, kojima se odaje počast pojedincima za njihov dugogodišnji doprinos sportu.

Posebna je važnost ovakvih priznanja u prepoznavanju ne samo vrhunskih sportskih rezultata nego i dugogodišnjeg rada sportskih klubova, trenera, stručnih djelatnika i drugih osoba koje svojim angažmanom pridonose stvaranju kvalitetnih uvjeta za bavljenje sportom. Njihov doprinos važan je za razvoj sportskih talenata, uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti te promicanje vrijednosti poput discipline, upornosti, zajedništva i fair playa.

Rok za podnošenje prijedloga je 20. studenoga 2026. godine, a svi zainteresirani ovlašteni predlagatelji pozivaju se da pravodobno pripreme i dostave svoje prijave u skladu s uvjetima natječaja.

Cjeloviti tekst natječaja, kriteriji za izbor te pripadajući obrasci za prijavu dostupni su na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije na poveznici: https://www.dalmacija.hr/natjecaji/natjecaj/natjecaj-za-izbor-i-proglasenje-najuspjesnijih-sportasa-sportskih-klubova-i-drugih-osoba-u-sportu-splitsko-dalmatinske-zupanije-u-2026-godini

Dodjelom godišnjih priznanja i nagrada za životno djelo nastavlja se isticanje važnosti sporta kao sastavnog dijela društvenog života te vrednovanje rezultata, predanosti i dugogodišnjeg doprinosa svih onih koji sudjeluju u njegovu razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije.