Splitsko-dalmatinska županija objavila je 24. studenoga novi postupak javne nabave za objedinjeno održavanje aplikacija Libusoft, koje se koriste u informacijskom sustavu županijske riznice. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 177.578 eura bez PDV-a, odnosno 221.972,50 eura s PDV-om, a ugovorom će biti obuhvaćeno razdoblje od 12 mjeseci.

Riječ je o informacijskom sustavu koji predstavlja važan dio financijskog poslovanja županijske uprave i njezinih proračunskih korisnika. Aktualni postupak ne odnosi se na nabavu računalne opreme, nego na održavanje i podršku postojećim programskim rješenjima.

Održavanje sustava županijske riznice

Objedinjeni informacijski sustavi riznice omogućuju povezivanje različitih segmenata proračunskog poslovanja, od planiranja i praćenja izvršenja proračuna do računovodstva i financijskog izvještavanja. Njihova je svrha omogućiti učinkovitije upravljanje javnim sredstvima, dostupnost financijskih podataka te koordinirano poslovanje upravnih tijela i proračunskih korisnika.

Prema objavljenom opisu nabave, održavanje će obuhvatiti i aplikacije i funkcionalnosti kojima se koriste proračunski korisnici Splitsko-dalmatinske županije. Broj ustanova uključenih u sustav, kao ni pojedinačne vrijednosti održavanja različitih modula, nije naveden u dostupnom sažetku postupka.

Važna će biti i brzina tehničke podrške

Pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja cijena će činiti 90 posto ukupnog broja bodova, dok će se preostalih deset posto odnositi na vrijeme odaziva za određene usluge pojačanog održavanja. Takav kriterij pokazuje da se osim cijene uzima u obzir i brzina reakcije pružatelja usluge u pojedinim situacijama.

Rok za dostavu ponuda istječe 15. prosinca u 13 sati, a ugovor će trajati 12 mjeseci od obostranog potpisivanja. Konačan iznos koji će Županija izdvojiti bit će poznat nakon odabira ponuditelja.

Ova nabava zasebna je od postupka najma Microsoftovih licenci, koji je Splitsko-dalmatinska županija pokrenula krajem listopada.