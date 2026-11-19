Digitalno poslovanje javne uprave nezamislivo je bez softvera, licenci i stalne edukacije korisnika, a upravo to pokazuje nova nabava koju planira Splitsko-dalmatinska županija. Prema objavljenim podacima, riječ je o ugovoru za Microsoftove licence kroz model Enterprise Subscription, i to za razdoblje od 36 mjeseci.

Procijenjena vrijednost iznosi 580.000 eura bez PDV-a, pri čemu je važno naglasiti da se radi o trogodišnjoj procjeni, a ne o godišnjem trošku. Upravo taj detalj mogao bi biti ključan za pravilno razumijevanje cijene u javnosti, osobito u vremenu kada se svaki veći IT trošak promatra pod povećalom.

Ne boduje se samo cijena

Zanimljivo je da kriteriji odabira ne uključuju samo najnižu cijenu. U ovom postupku cijena nosi 60 posto bodova, dok preostalih 40 posto otpada na dodatne elemente – internetsku edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti s 20 posto te radionice za korisnike uživo s još 20 posto.

To pokazuje da se nabava ne promatra samo kao pitanje kupnje licenci, nego i kao ulaganje u sigurniju i kvalitetniju uporabu sustava. U uvjetima sve češćih digitalnih prijetnji i rastućih potreba za informatičkom pismenošću zaposlenika, edukativna komponenta postaje gotovo jednako važna kao i sama licenca.

Ključno pitanje je broj korisnika

Građane će, naravno, najviše zanimati koliko je korisnika obuhvaćeno ugovorom i koliki ispada približan trošak po radnom mjestu ili zaposleniku. Upravo bi taj podatak dao mnogo jasniju sliku o tome je li riječ o uobičajenom, visokom ili povoljnom trošku u odnosu na opseg sustava koji se pokriva.

Važno je i pitanje postoji li kontinuitet s prijašnjim ugovorima, odnosno radi li se o produženju postojećeg modela ili o novoj konfiguraciji licenci. Takvi detalji u pravilu ne izazivaju veliku pažnju izvan struke, ali u stvarnosti određuju koliko učinkovito i sigurno funkcionira svakodnevni rad administracije.

Treba provjeriti i rok

U objavljenim informacijama navodi se i jedna važna napomena – izvorna objava spominje rok 27. studenoga, dok novija europska objava od 18. studenoga kao krajnji rok navodi 3. prosinca 2026.. Upravo zato će za redakcijsku obradu biti važno osloniti se na najnoviju dokumentaciju i eventualne izmjene u postupku.

IT nabave često djeluju apstraktno široj javnosti, ali one u stvarnosti određuju na čemu radi županijska uprava, koliko je sustav siguran i koliko se kvalitetno mogu koristiti digitalni alati koje građani posredno financiraju.

JESTE LI ZNALI? Enterprise Subscription ugovori za velike sustave najčešće ne uključuju samo pravo korištenja softvera, nego i nadogradnje, podršku te dodatne usluge koje omogućuju sigurniji i učinkovitiji rad korisnika.