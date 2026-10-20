Splitsko-dalmatinska županija organizira besplatnu edukaciju u Imotskom: Sudionike očekuju rad s konjima, domaći ručak i organizirani prijevoz

Splitsko-dalmatinska županija, u sklopu projekta "Skrivena Dalmacija", organizira treću terensku edukaciju namijenjenu svima koji žele unaprijediti turističku ponudu i naučiti kako postojeće lokalne resurse pretvoriti u kvalitetne i autentične turističke sadržaje. Edukacija će se održati na Ranču Medvidović u Medvidovića dragi, od 9 do 16 sati, a sudjelovati mogu turistički i konjički vodiči, predstavnici turističkih agencija, konjičkih klubova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, iznajmljivači, turističke zajednice i ostali zainteresirani.

Za kvalitetniju turističku ponudu nisu uvijek potrebna velika ulaganja

Cilj edukacije je pokazati kako se uz znanje, kreativnost i kvalitetnu pripremu mogu razvijati turistički proizvodi bez velikih infrastrukturnih ulaganja. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje lokalne baštine, prirodnog okruženja i osobnih priča u iskustva koja će posjetiteljima pružiti dodatnu vrijednost. Voditeljica projekta Renata Tešija ističe kako se turistička ponuda ne može temeljiti isključivo na improvizaciji. "Pružiti kvalitetan turistički doživljaj nije isto što i ugostiti susjeda na vlastitoj terasi. Današnji gost koji plaća turističku uslugu ima jasna očekivanja, uspoređuje iskustva i traži vrijednost za svoj novac", poručuje Tešija. Dodaje kako su za razvoj kvalitetnijih turističkih sadržaja često presudni upravo znanje, razumijevanje potreba gostiju i sposobnost predstavljanja postojećih resursa na zanimljiviji način.

Sudionici će učiti o konjima, sigurnosti i interpretaciji baštine

Iako će se edukacija odvijati u okruženju ranča i konja, organizatori naglašavaju kako prethodno iskustvo s jahanjem nije potrebno. Terenski susret vodit će Vida Ungar, certificirana trenerica europskog udruženja Interpret Europe i voditeljica obrta Bora Fora, s dugogodišnjim iskustvom u osmišljavanju tematskih tura, interpretacijskih sadržaja i baštinskih događanja. U praktičnom dijelu programa sudjelovat će i domaćica Anđela Medvidović, koja će polaznike upoznati sa životom na ranču, odnosom s konjima te osnovama pravilnog rukovanja životinjama i opremom. Posebna pozornost posvetit će se sigurnosti, dobrobiti životinja i odgovornom pristupu konjima.

Cjelodnevni program uz praktičan rad i domaći ručak

Okupljanje sudionika predviđeno je u 9 sati, nakon čega slijede upoznavanje s okruženjem i uvod u ciljeve edukacije. Od 11 do 13 sati održat će se praktični dio programa tijekom kojeg će polaznici upoznati osnove jahanja i rukovanja konjičkom opremom. Nakon toga slijede mentorirana rasprava i razmjena iskustava, tijekom kojih će sudionici razmotriti kako stečena znanja primijeniti u vlastitim turističkim projektima.

Program završava zajedničkim domaćim ručkom i neformalnim druženjem. Organizatori preporučuju udobnu, sportsku i slojevitu odjeću prilagođenu boravku na otvorenom.

Prijave su otvorene, broj mjesta je ograničen

Za sve sudionike osiguran je besplatan zajednički prijevoz na relaciji Split (Sukoišanska) – Dugopolje (Centar za posjetitelje) – Imotski, kao i povratak nakon završetka programa. Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, a prijave se zaprimaju isključivo putem online obrasca. Zbog praktičnog karaktera edukacije broj mjesta je ograničen. U slučaju velikog interesa prednost će imati osobe koje već aktivno sudjeluju u razvoju turističkih sadržaja na području Splitsko-dalmatinske županije.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem online obrasca na ovoj poveznici. Edukacija "Priče s ranča" održat će se u subotu, 24. listopada 2026., od 9 do 16 sati, na Ranču Medvidović u Imotskom.