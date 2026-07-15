Splitsko-dalmatinska županija okupila sportske velikane: Savjet za sport kreće s radom

Održana je konstituirajuća sjednica Savjeta za sport Splitsko-dalmatinske županije, novog savjetodavnog tijela koje okuplja istaknute i trofejne sportaše s ciljem zajedničkog planiranja budućeg razvoja sporta na području županije. Članovi Savjeta svojim bi iskustvom, stručnim znanjem i poznavanjem stvarnih potreba sportaša, klubova i udruga trebali pridonijeti unapređenju sportskog sustava.

Priprema Plana razvoja sporta

Jedna od najvažnijih zadaća Savjeta bit će sudjelovanje u izradi Plana razvoja sporta Splitsko-dalmatinske županije. Tim strateškim dokumentom trebali bi se definirati smjerovi daljnjeg razvoja sporta, mjere za poboljšanje uvjeta rada sportskih klubova i udruga, potpora sportašima svih dobnih skupina te razvoj i modernizacija sportske infrastrukture. Osnivanjem Savjeta Županija želi u procese planiranja i predlaganja budućih odluka uključiti sportaše koji dobro poznaju izazove s kojima se susreću klubovi, treneri i sami natjecatelji.

Cilj je stvoriti kvalitetnije uvjete za razvoj vrhunskog, amaterskog i školskog sporta te omogućiti sustavnije ulaganje u sportske programe i infrastrukturu.

Dugoročna strategija razvoja

Rad Savjeta trebao bi predstavljati jedan od ključnih koraka prema izradi dugoročne strategije razvoja sporta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Očekuje se da će suradnja sportaša i županijskih institucija pridonijeti daljnjem jačanju sporta kao jednog od prepoznatljivih obilježja županije, ali i stvaranju boljih uvjeta za nove generacije sportaša.