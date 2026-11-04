Splitsko-dalmatinska županija među vodećima u Hrvatskoj po povratu poreza za prvu nekretninu: Evo koliko je zahtjeva odobreno u Splitu i Solinu

Splitsko-dalmatinska županija nalazi se na trećem mjestu u Hrvatskoj prema broju odobrenih zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Prema najnovijim podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), do 30. listopada 2026. godine na području županije odobreno je 520 zahtjeva, od čega čak 296 u Splitu.

Riječ je o državnoj mjeri kojom se mladim građanima i obiteljima nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja, a interes za povrat poreza prisutan je u svim dijelovima Hrvatske. Na nacionalnoj razini dosad su zaprimljena ukupno 8522 zahtjeva, dok je za odobrene potpore predviđeno više od 42,4 milijuna eura. Podaci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pokazuju da je Splitsko-dalmatinska županija među vodećima po broju odobrenih zahtjeva. Ispred nje nalaze se samo Grad Zagreb s 2236 i Zagrebačka županija s 543 odobrena zahtjeva. Posebno je zanimljiv podatak za Split, gdje je odobreno 296 zahtjeva, čime se grad svrstao na drugo mjesto u Hrvatskoj, odmah iza Zagreba. Slijede Rijeka s 237 odobrenih zahtjeva, Velika Gorica sa 185, Zadar sa 147 i Osijek sa 140 zahtjeva. Među gradovima s većim brojem odobrenih zahtjeva nalazi se i Solin, gdje ih je evidentirano 70. Time je Solin među deset hrvatskih gradova s najvećim brojem odobrenih zahtjeva za ovu vrstu državne potpore.

Više od 1.200 zahtjeva odbijeno, najčešći problem zakonski uvjeti

Od ukupno 8522 zaprimljena zahtjeva na razini Hrvatske, APN je do kraja listopada obradio njih 7091. Pozitivno je riješen 5561 zahtjev, dok je 295 podnositelja pozvano na dopunu dokumentacije. Istodobno je 1235 zahtjeva odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva. Među odbijenim zahtjevima njih 351 odnosio se na nekretnine čija je cijena prelazila zakonom dopuštenu granicu od 50 posto iznad prosječne cijene. Ostali razlozi odbijanja uključivali su preveliku površinu nekretnine, kupoprodajne ugovore sklopljene prije 1. siječnja 2025. godine, prekoračenje dopuštene životne dobi, vlasništvo nad drugim nekretninama te podnošenje više zahtjeva unutar istog kućanstva.

Prosječna potpora po obitelji veća od 7600 eura

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora iznosi 42.498.779,50 eura. Od tog iznosa nešto više od 30,1 milijun eura odnosi se na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), a približno 12,3 milijuna eura na povrat poreza na promet nekretninama. Prema službenim podacima, od ukupnog broja odobrenih zahtjeva njih 2040 odnosi se na povrat PDV-a, dok se 3521 odnosi na povrat poreza na promet nekretninama. Prosječan povrat PDV-a iznosi 14.803,51 euro, dok prosječna potpora za povrat poreza na promet nekretninama iznosi 3493,23 eura. Gledajući sve odobrene zahtjeve, prosječna potpora po obitelji iznosi 7642 eura.

Tko najčešće traži povrat poreza i koliko koštaju nekretnine?

Podaci APN-a otkrivaju i zanimljive pojedinosti o građanima koji koriste ovu državnu mjeru. Prosječna dob podnositelja zahtjeva iznosi 32 godine. Najmlađi podnositelji imaju 18 godina, dok najstariji imaju 44 godine, što je ujedno i gornja dobna granica za ostvarivanje prava na potporu. Prosječno kućanstvo ima dva člana, a prosječna površina nekretnine za koju je odobrena potpora iznosi 73 četvorna metra. Na razini Hrvatske prosječna cijena nekretnina obuhvaćenih odobrenim zahtjevima iznosi 2173 eura po četvornome metru.

Najviša evidentirana cijena iznosila je 5263 eura po četvornome metru, a riječ je o nekretnini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. S druge strane, najniža cijena zabilježena je u Brodsko-posavskoj županiji, gdje je nekretnina kupljena za svega 83 eura po četvornome metru. Iz Ministarstva podsjećaju da su detaljne informacije o uvjetima ostvarivanja prava, potrebnoj dokumentaciji i postupku podnošenja zahtjeva dostupne na službenim stranicama Ministarstva i APN-a.