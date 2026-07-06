Splitsko-dalmatinska županija dodijelila gotovo 205 tisuća eura za 15 projekata sportske infrastrukture

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja s ulaganjima u razvoj sportske infrastrukture diljem županije. Temeljem Javnog poziva za prijavu projekata i programa za izgradnju i održavanje sportskih objekata iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2026. godinu, danas je dodijeljeno 15 ugovora gradovima i općinama u ukupnoj vrijednosti od 204.399,97 eura.

Dodijeljena sredstva namijenjena su projektima izgradnje, rekonstrukcije, opremanja i održavanja sportskih igrališta, centara i prateće infrastrukture, čime će se unaprijediti uvjeti za bavljenje sportom, rekreacijom i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, posebno djece i mladih.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o prvoj ovogodišnjoj dodjeli ugovora te najavio nastavak programa.

"Temeljem javnog poziva danas smo dodijelili 15 ugovora za 15 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti od gotovo 205 tisuća eura za poboljšanje sportske infrastrukture. Projekt '100 sportskih', koji smo pokrenuli prošle godine, već je premašio planirani broj projekata, što potvrđuje velik interes lokalnih zajednica.

Ovo je prva ovogodišnja dodjela, a zahvaljujući rebalansu proračuna osigurali smo dodatna sredstva pa će uslijediti i druga. Veseli me što će ova ulaganja pomoći gradovima i općinama u uređenju sportskih terena, igrališta i vježbališta na korist djece, mladih i svih građana. Uskoro će biti raspisan i državni javni poziv vrijedan gotovo 20 milijuna eura za manje sportske objekte, pa će jedinice lokalne samouprave moći dodatno financirati svoje projekte. Dodijeljeni iznosi kreću se od 10 do 20 tisuća eura, ovisno o vrijednosti projekta i stupnju razvijenosti pojedine sredine", rekao je župan Boban.

U ime korisnika sredstava obratio se gradonačelnik Jure Plazonić, zahvalivši Županiji na potpori.

"Dobili smo 20.000 eura za nastavak projekta izgradnje pristupne rampe za veslače na Perućkom jezeru. Riječ je o nastavku prekograničnog projekta 'Lake to Lake', koji smo realizirali s Općinom Prozor-Rama. Zbog oscilacija vodostaja Perućkog jezera bilo je potrebno produžiti izlaznu rampu kako bi sportaši i posjetitelji veslačkog centra mogli nesmetano koristiti sadržaje tijekom cijele godine. Ovaj program pokazuje da Županija vodi računa o ravnomjernom razvoju svih dijelova županije. Sredstva su dobile jedinice lokalne samouprave s otoka, obale i iz zaleđa. I manji iznosi mogu napraviti veliku razliku kada se ulažu u projekte koji su za lokalnu zajednicu doista važni. Zahvaljujem županu, županijskim službama i pročelniku na potpori", poručio je Plazonić.

Dodijeljena sredstva

Grad Trilj – Opremanje centralne zgrade sa svlačionicama na igralištu ŠRC Luke – 16.000,00 €

Općina Runovići – Rekonstrukcija malonogometnog igrališta Pojilo – 15.000,00 €

Općina Proložac – Modernizacija nogometnog igrališta NK Mladost – dovršetak sigurnosne infrastrukture – 12.000,00 €

Grad Vrlika – Izgradnja pristupne rampe za veslače (Faza II) – 20.000,00 €

Općina Šestanovac – Izgradnja cageball terena i zida u sklopu ŠRC Kreševo – 15.000,00 €

Općina Klis – Održavanje sportskog igrališta Prugovo – 11.199,97 €

Grad Kaštela – Podizanje opremljenosti SC Jura Bakotić – NK GOŠK – 16.000,00 €

Općina Lećevica – Dječje igralište na Pištetima – 15.200,00 €

Grad Solin – Izgradnja i opremanje nogometnih igrališta – 1. faza realizacije Nogometnog centra Vranjic – 13.000,00 €

Općina Podbablje – Postavljanje LED semafora u Ivanbegovini – 13.000,00 €

Općina Bol – Uređenje i opremanje dječjeg igrališta “Poljana” – 13.000,00 €

Općina Primorski Dolac – Izgradnja sportskog igrališta: ogradni zid i tribine s pristupnim putem – 13.000,00 €

Općina Podstrana – Izgradnja dječjeg igrališta u Mosorskoj ulici – 12.000,00 €

Grad Makarska – Opremanje pomoćnog nogometnog igrališta suvremenom LED rasvjetom – 10.000,00 €

Općina Hrvace – Izgradnja ograde unutar Sportskog centra NK Hrvace – 10.000,00 €