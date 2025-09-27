Splitskim vatrogascima sinoć je točno u ponoć zazvonio telefon za pomoć

Vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su tijekom posljednja 24 sat nekoliko različitih intervencija, od tehničkih intervencija do izvida zbog dojava građana.

Prema podacima Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, u 11:46 sati zaprimljena je dojava o granama koje vise na Hektorovićevoj ulici, a na teren je upućena ekipa dva vatrogasca s jednim vozilom. U 17:33 sati vatrogasci su izašli na Poljičku ulicu nakon dojave vatrodojave, pri čemu je na intervenciji sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom. U noćnim satima, točnije u 00:05, intervenirali su i u Ulici Nikole Tavelića zbog curenja vode iz bojlera. Na toj je intervenciji sudjelovalo jedno vozilo i tri vatrogasca.

S područja županije također su zabilježene intervencije koje su proslijeđene nadležnim postrojbama. U Makarskoj, u Ulici kralja Petra Krešimira IV., u 09:50 sati vatrogasci su ispumpavali vodu iz podruma. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i dva vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Makarska.

Uklanjanje gnijezda

Vatrogasci u Sinju jučer su dvaput intervenirali zbog uklanjanja opasnih insekata. Prva intervencija zabilježena je u 10:14 sati u Ulici Franjevačke klasične gimnazije, gdje su uklanjali osinje gnijezdo. Druga je uslijedila u 15:46 sati u Ulici kneza Branimira, kada su uklanjali gnijezdo stršljenova. U obje intervencije sudjelovalo je jedno vozilo i dva vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Sinj.