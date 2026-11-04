Splitskim studentima otvaraju se nove prilike: Gotovo 380 tisuća eura za projekt koji povezuje studij, praksu i zapošljavanje

Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu predstavljen je projekt CeKaP – Centar karijera i prakse, vrijedan gotovo 380 tisuća eura. Njegov je cilj studentima omogućiti kvalitetnije stručno usavršavanje, bolju povezanost s poslodavcima i lakši ulazak na tržište rada. Tijekom tri godine planirana je provedba čak 865 stručnih i specijalističkih praksi. Projekt CeKaP, koji se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), predstavljen je studentima Sveučilišnog odjela za stručne studije u Splitu. O ciljevima projekta, predviđenim aktivnostima i mogućnostima uključivanja studenata govorio je dr. sc. Stjepan Laća, voditelj Ureda za poslovnu suradnju s vanjskim subjektima. Riječ je o projektu kojim se nastoji dodatno povezati visoko obrazovanje s potrebama gospodarstva i javnog sektora, uz poseban naglasak na stjecanje praktičnih znanja i profesionalni razvoj mladih.

U tri godine planirano čak 865 studentskih praksi

Jedan od najvažnijih ciljeva projekta jest unapređenje postojećeg sustava stručne i specijalističke prakse, koji se temelji na dugogodišnjoj suradnji Sveučilišnog odjela za stručne studije s brojnim poslodavcima.

Tijekom 36 mjeseci provedbe planirano je ukupno 865 stručnih i specijalističkih praksi, a mogućnost sudjelovanja imat će studenti svih 11 studijskih programa Odjela. Osim same prakse, projekt obuhvaća jačanje sustava mentorstva, evaluaciju praktične nastave, karijerno savjetovanje te organizaciju alumni događanja. Studenti će imati priliku dodatno razvijati svoja znanja i vještine u suradnji s nastavnicima i stručnjacima iz različitih područja rada.

Osniva se Ured za karijere, unapređuje se i informacijski sustav

Važan segment projekta odnosi se na uspostavu Ureda za karijere i razvoj alumni zajednice, čime se želi osigurati sustavnija podrška studentima tijekom obrazovanja, ali i pri njihovu prijelazu iz akademskog okruženja u profesionalni svijet. Predviđena je i nadogradnja informacijskog sustava koji će omogućiti učinkovitiju organizaciju, praćenje i evidentiranje stručne i specijalističke prakse.

Predstavljanje projekta studentima tek je početak aktivnosti, a u nadolazećem razdoblju planirani su dodatni susreti i informiranje o mogućnostima sudjelovanja. Projekt se provodi pod sloganom "Od studija do prakse, od prakse do karijere", čime se naglašava njegova temeljna svrha – olakšati studentima stjecanje radnog iskustva i povećati njihove mogućnosti zapošljavanja nakon završetka studija.

Projekt vrijedan gotovo 379 tisuća eura

Ukupna vrijednost projekta CeKaP iznosi 378.728,91 euro, od čega je 371.154,32 eura osigurano kroz bespovratna sredstva. Provedba je započela 3. srpnja 2026. godine, a trajat će 36 mjeseci. Projekt se realizira u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus.