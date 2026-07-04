Splitski župnik uputio ozbiljno upozorenje vjernicima: "Ne odlazite na njihove mise i ne primajte sakramente"

Župnik Župe sv. Trojice na Poljudu, fra Benjamin Milković, uputio je otvoreno pismo vjernicima u kojem ih upozorava na, kako navodi, ozbiljne posljedice sudjelovanja na misama i primanja sakramenata koje dijeli Svećeničko bratstvo sv. Pija X. (FSSPX).

Povod obraćanju je Dekret Dikasterija za nauk vjere od 2. srpnja 2026., kojim je, nakon biskupskih ređenja bez papinskog mandata, utvrđeno da su uključeni biskupi FSSPX-a samim činom upali u izopćenje (latae sententiae), a njihov postupak ocijenjen je raskolničkim činom.

Upozorenje vjernicima zbog djelovanja zajednice u Splitu

Fra Milković u pismu podsjeća kako na području njegove župe djeluje Kapelica sv. Jeronima, u kojoj se okuplja zajednica povezana sa Svećeničkim bratstvom sv. Pija X., zbog čega smatra svojom pastoralnom dužnošću upozoriti vjernike.

– Znam da neki od vas povremeno odlaze onamo na misu ili primaju sakramente. Kao vaš pastir, dužan sam vas o ovome jasno i pravovremeno upozoriti jer se radi o vašem duhovnom dobru i valjanosti sakramenata koje primate – poručio je.

Navodi kako se FSSPX predstavlja kao katolička zajednica, njezini svećenici služe misu na latinskom i naglašavaju vjernost crkvenoj predaji, no ističe da, prema stajalištu crkvenih vlasti, više nije riječ o zajednici koja je u punom zajedništvu s Katoličkom Crkvom.

"Ispovijed i ženidba nisu valjani"

Pozivajući se na Dekret Dikasterija za nauk vjere, fra Milković ističe da službenici FSSPX-a, prema stajalištu Svete Stolice, nedopušteno dijele sakramente.

U pismu navodi kako ispovijed kod njihovih svećenika nije valjana te da grijesi formalno nisu odriješeni, bez obzira na iskrenost vjernika. Dodaje i kako ženidba sklopljena pred svećenikom FSSPX-a nije valjana pred Katoličkom Crkvom.

Također upozorava da sudjelovanje u njihovim bogoslužjima vodi udaljavanju od crkvenog zajedništva te navodi kako osobe koje formalno pristupe toj zajednici, prema tumačenju crkvenih vlasti, same sebe dovode u stanje raskola i izopćenja.

"Ne pišem da vas osuđujem, nego da vas zaštitim"

Fra Milković naglašava da pismo nije napisao kako bi osuđivao vjernike, već kako bi ih zaštitio.

Ističe kako razumije da mnogi vjernici odlaze na njihove mise iz ljubavi prema tradiciji, latinskoj liturgiji i ozbiljnosti u slavljenju vjere, ali upozorava da takva želja ne smije dovesti do prekida zajedništva s Papom i Katoličkom Crkvom.

Vjernicima zato savjetuje da ne odlaze na mise u Kapelicu sv. Jeronima, da od svećenika FSSPX-a ne primaju sakramente te da se, ako žele dostojanstveniji oblik liturgije, obrate svojim župnicima i mjesnom biskupu.

Ujedno poručuje kako su vrata župe otvorena svima koji već imaju kontakte s tom zajednicom.

"Ako netko od vas već ima veze s tom zajednicom, ne osuđujemo vas. Dođite nam se povjeriti, zajedno ćemo naći put povratka u puno zajedništvo. Crkva prima natrag sve koji se žele vratiti poput brižne majke, s iskrenom ljubavlju i mnogo pažnje", stoji u pismu.

Na kraju fra Milković poziva vjernike da ostanu postojani u zajedništvu s Rimskim prvosvećenikom, svojim biskupom i Katoličkom Crkvom, ističući kako upravo to zajedništvo jamči valjanost sakramenata i puno zajedništvo s Kristom.