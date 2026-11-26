Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pokrenuo je postupak javne nabave za potrebe molekularne dijagnostike humanog papilomavirusa, poznatijeg kao HPV, i drugih spolno prenosivih infekcija. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 315.000 eura bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora je 12 mjeseci. Nabava je podijeljena u tri skupine koje obuhvaćaju laboratorijske testove, reagense i najam odgovarajućeg uređaja. Posebno je zanimljivo što je dio sredstava namijenjen dijagnostici otpornosti bakterija na određene antibiotike, što liječnicima može pomoći pri odabiru odgovarajućeg liječenja.

Četvrt milijuna eura za molekularnu dijagnostiku

Najveća skupina nabave, procijenjena na 250.000 eura, odnosi se na multipleks PCR dijagnostiku spolno prenosivih infekcija i HPV-a uz najam laboratorijskog uređaja. Multipleks PCR omogućuje istodobno traženje više različitih uzročnika infekcija u istom uzorku, čime se dobiva više dijagnostičkih informacija tijekom jednog postupka analize. Među kriterijima za odabir dobavljača nalazi se stupanj automatizacije sustava, ali i mogućnost istodobne obrade uzorka za HPV i druge spolno prenosive infekcije na jednom uređaju. Ponuđena cijena nosit će 70 posto bodova, dok će preostalih 30 posto ovisiti o navedenim kvalitativnim karakteristikama.

Posebni testovi za bakteriju otpornu na antibiotike

Dodatnih 50.000 eura predviđeno je za molekularnu dijagnostiku koja uključuje otkrivanje pokazatelja otpornosti bakterije Mycoplasma genitalium na makrolide i fluorokinolone, dvije skupine antibiotika. Riječ je o uzročniku spolno prenosivih infekcija koji kod dijela zaraženih osoba može izazvati upalne procese, ali infekcija može biti prisutna i bez vidljivih simptoma. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti upozoravaju da otpornost ove bakterije na pojedine antibiotike predstavlja značajan izazov u liječenju. Mogućnost otkrivanja genetskih pokazatelja rezistencije može pomoći liječnicima u donošenju informiranijih odluka o terapiji i smanjiti rizik od neuspješnog liječenja.

Pozitivan nalaz HPV-a ne znači da osoba ima rak

Treća skupina nabave, vrijedna 15.000 eura, odnosi se na reagense za otkrivanje HPV-a na uređajima kojima Zavod već raspolaže. HPV je među najčešćim spolno prenosivim infekcijama, a kod velikog broja zaraženih osoba imunološki sustav uspijeva spontano ukloniti infekciju. Međutim, dugotrajna infekcija određenim visokorizičnim tipovima virusa može uzrokovati promjene koje tijekom godina povećavaju rizik od razvoja raka vrata maternice i nekih drugih zloćudnih bolesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo posebno naglašava da pozitivan HPV test nije dijagnoza raka, dok Svjetska zdravstvena organizacija ističe važnost cijepljenja, redovitih preventivnih pregleda i pravodobnog liječenja otkrivenih promjena.

U Splitu se već provodi molekularno testiranje

Splitski Nastavni zavod na svojim službenim stranicama već navodi dostupnost molekularne dijagnostike HPV-a i testiranja na niz uzročnika spolno prenosivih infekcija, među kojima su klamidija, gonokok i mikoplazme. Aktualna nabava trebala bi osigurati potrebne dijagnostičke resurse tijekom ugovornog razdoblja od godinu dana, a zainteresirani dobavljači ponude mogu dostaviti do 28. prosinca. Iz samog natječaja nije moguće zaključiti da se povećao broj zaraženih osoba u Dalmaciji ili da će doći do promjene cijena i uvjeta testiranja za pacijente. Za takve zaključke bili bi potrebni dodatni epidemiološki podaci, kao i informacije Zavoda o broju obavljenih pretraga i dostupnosti pojedinih dijagnostičkih usluga.