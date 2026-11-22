Splitski zatvor na Bilicama suočava se s ozbiljnim problemom prenapučenosti, a službeni podaci izneseni u Hrvatskom saboru otkrivaju zabrinjavajuće stanje. Prema podacima za 2025. godinu, popunjenost zatvora iznosila je čak 151 posto, dok je ministar pravosuđa Damir Habijan tijekom predstavljanja izvješća o zatvorskom sustavu podsjetio da posljednje ulaganje koje je naveo za zatvore u Splitu i Zagrebu datira još iz 1987. godine.

Podaci su izneseni tijekom rasprave o Izvješću o radu zatvorskog sustava za 2025. godinu, koje je Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmatrao 17. studenoga. Izvješće otvara ozbiljna pitanja o uvjetima boravka zatvorenika, opterećenosti djelatnika i budućnosti splitskog zatvora.

Splitski zatvor premašio granicu ekstremne prenapučenosti

Prema podacima iz izvješća pučke pravobraniteljice, na koje se pozivalo tijekom saborske rasprave, popunjenost splitskog zatvora iznosila je 151 posto. To znači da je broj smještenih osoba bio za 51 posto veći od predviđenog kapaciteta. Koliko je situacija ozbiljna, pokazuje i upozorenje zamjenika pučke pravobraniteljice da se, prema međunarodnim kriterijima navedenima tijekom rasprave, popunjenost od 120 posto smatra kritičnom, a ona od 150 posto ekstremnom.

Splitski zatvor tako je, prema podacima za 2025. godinu, premašio čak i granicu ekstremne prenapučenosti.

U saborskoj raspravi upozoreno je i na neodgovarajuće higijenske uvjete, nedostatak prostora te poteškoće u pružanju zdravstvene zaštite. Istaknuto je da pojedine osobe lišene slobode u hrvatskom zatvorskom sustavu nemaju ni tri četvorna metra osobnog prostora, a u nekim slučajevima ni vlastiti ležaj.

Posebnu pozornost privukla je izjava ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana, koji je 19. studenoga u Hrvatskom saboru govorio o ulaganjima u zatvorski sustav.

"Zadnje ulaganje bilo je 1987. godine i odnosilo se na Zatvor u Zagrebu i Zatvor u Splitu", izjavio je ministar tijekom predstavljanja izvješća. Riječ je o podatku koji dodatno otvara pitanje modernizacije zatvorskih objekata i prilagodbe njihovih kapaciteta današnjim potrebama.

Jedan zatvorenik državu prosječno stoji 75,66 eura dnevno

Službeni podaci Ministarstva otkrivaju i koliko državni proračun izdvaja za funkcioniranje zatvorskog sustava.

Prosječni dnevni trošak po osobi lišenoj slobode i odgajaniku tijekom 2025. godine iznosio je 75,66 eura, što predstavlja povećanje od 14 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ministarstvo rast troškova ponajprije objašnjava povećanjem plaća zaposlenika, rastom cijena i ulaganjima u sigurnost. Prosječni dnevni izravni trošak iznosio je 8,49 eura. Važno je naglasiti da se navedeni iznosi odnose na prosjek hrvatskog zatvorskog sustava, a ne isključivo na splitski zatvor.

Dodatni problem predstavlja nerazmjer između povećanja broja osoba lišenih slobode i zapošljavanja pravosudnih policajaca.

Od 2021. do 2025. godine broj osoba lišenih slobode i odgajanika u hrvatskom zatvorskom sustavu povećan je za 21 posto, dok je broj službenika pravosudne policije porastao za samo šest posto. Na kraju 2025. godine bilo je popunjeno 2.680 od ukupno 3.558 sistematiziranih radnih mjesta, odnosno približno 75 posto.

Novi zatvorski kapaciteti se planiraju, ali što je sa Splitom?

Ministarstvo je najavilo proširenje zatvorskih kapaciteta diljem Hrvatske. U Varaždinu i Lipovici-Popovači planirana je izgradnja modularnih objekata s ukupno 300 dodatnih mjesta.

Razmatraju se i projekti novih kapaciteta u Požegi, Glini, Perušiću, Žažini i Osijeku, koji bi trebali ublažiti dugogodišnji problem prenapučenosti hrvatskih zatvora. Međutim, među konkretnim projektima iznesenima u ministrovoj službenoj objavi nije navedena obnova splitskog zatvora niti rok njezine realizacije.

Upravo zato ostaje otvoreno pitanje kada bi zatvor na Bilicama mogao dočekati značajniju modernizaciju i povećanje kapaciteta.

Treba li država hitno obnoviti splitski zatvor na Bilicama? Da, uvjeti su očito neodrživi Da, ali treba graditi i nove kapacitete Ne, postoje i preči prioriteti Glasaj