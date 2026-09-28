Splitski zatvor dobio novog 'stanara'

U četvrtak, 24. rujna, oko 14 sati na području Splita zaustavljen je 43-godišnji vozač osobnog automobila koji, kako je utvrđeno, nije imao važeću vozačku dozvolu.

Vozačka dozvola ranije mu je ukinuta i oduzeta nakon što je prikupio čak 27 negativnih prekršajnih bodova, a vozačkom ispitu ponovno može pristupiti tek u ožujku 2028. godine.

Prilikom zaustavljanja odbio je preliminarno testiranje na prisutnost droga i lijekova u organizmu, kao i liječnički pregled radi daljnje analize. Nakon toga je uhićen, dok mu je automobil privremeno oduzet.

Riječ je o vozaču koji je i ranije evidentiran zbog odbijanja testiranja na droge u prometu. Za takav je prekršaj jednom pravomoćno kažnjen, dok su protiv njega zbog istog prekršaja u tijeku još tri postupka.

Policija je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja sudu predložila da mu odredi zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 90 dana te trajno oduzme automobil kojim je učestalo činio prekršaje.

Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor.