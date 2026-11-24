Vodovod i kanalizacija Split planira nabaviti novo teretno vozilo opremljeno dizalicom, za što je predviđeno 80.000 eura bez PDV-a, odnosno 100.000 eura s PDV-om. Tvrtka je objavila postupak javne nabave kojim traži dobavljača odgovarajućeg vozila, a rok za zaprimanje ponuda određen je za 1. prosinca 2026. godine. Prema uvjetima postupka, vozilo će biti isporučeno u glavno skladište VIK-a u Hercegovačkoj ulici u Splitu.

Teretna vozila s dizalicama važna su oprema za različite komunalne i infrastrukturne zahvate jer omogućuju prijevoz i podizanje težih predmeta na mjestima na kojima nije praktično koristiti zasebnu autodizalicu. U sustavima vodoopskrbe i odvodnje takva vozila mogu biti korisna za manipulaciju različitim vrstama materijala i opreme, ali konkretna namjena ovog vozila ovisit će o tehničkim specifikacijama koje je postavio splitski komunalni prijevoznik.

Cijena nosi 90 posto bodova

Prema dokumentaciji nabave, kriterij odabira ekonomski najpovoljnije ponude podijeljen je na dva dijela. Cijena vozila nosi 90 posto bodova, dok rok isporuke donosi preostalih 10 posto. Takav način bodovanja znači da je ponuđena cijena najvažniji čimbenik, ali da prednost može ostvariti i dobavljač koji ponudi bržu isporuku, ovisno o ostalim uvjetima ponude.

Predviđeno trajanje ugovora iznosi 200 dana od obostranog potpisivanja, što je približno šest i pol mjeseci. U praksi to znači da vozilo ne mora stići odmah nakon odabira dobavljača, a stvarni datum isporuke ovisit će o ugovaranju i prihvaćenoj ponudi.

Kakvo se vozilo traži?

U dostupnom sažetku javne nabave predmet je definiran kao teretno vozilo s dizalicom. Detaljne tehničke karakteristike, uključujući dopuštenu nosivost vozila, kapacitet dizalice, doseg podizanja te eventualnu dodatnu opremu, nisu navedene u samom sažetku. Za njihovo precizno utvrđivanje potrebno je proučiti priložene tehničke specifikacije i troškovnik.

Ti su podaci važni jer vozila s dizalicama mogu imati vrlo različite namjene i mogućnosti. Neka su prilagođena prijevozu građevinskog materijala i opreme, dok druga služe za zahtjevnije manipulacije teretom na gradilištima ili tijekom intervencija. Bez uvida u konkretne zahtjeve ne bi bilo opravdano tvrditi da će nabavljeno vozilo služiti isključivo za određenu vrstu radova na vodovodnoj ili kanalizacijskoj mreži.

Hoće li zamijeniti starije vozilo?

Za javnost je zanimljivo i pitanje predstavlja li nabava zamjenu postojećeg, dotrajalog vozila ili proširenje sadašnjeg voznog parka Vodovoda i kanalizacije. Iz dostupnih podataka postupka taj odgovor nije moguće potvrditi, kao ni starost i broj postojećih teretnih vozila s dizalicama u sustavu tvrtke.

Rok za zaprimanje ponuda istječe 1. prosinca u 9 sati, nakon čega će biti poznato koliko je dobavljača zainteresirano i kolike su ponuđene cijene. Tek nakon završetka postupka moći će se govoriti o stvarnom trošku nabave.

Planirano ulaganje dio je redovitog opremanja komunalnog sustava, a njegova konkretna vrijednost za svakodnevni rad VIK-a ovisit će o tome za koje će se zadatke novo vozilo koristiti i koliko će unaprijediti postojeće operativne kapacitete.