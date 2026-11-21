Splitski Vodovod i kanalizacija pokrenuo je postupak javne nabave zaštitarskih usluga, procijenjene vrijednosti 300.000 eura bez PDV-a, a jedan dio dokumentacije posebno privlači pozornost. Osim uobičajenih poslova zaštite osoba i imovine, u predmetu nabave izričito se spominje asistencija pri organiziranju prisilnih ulazaka u posjed tijekom provedbe velikih vodno-komunalnih projekata. Riječ je o situacijama povezanima s izvlaštenjem zemljišta potrebnog za izvođenje infrastrukturnih radova.

Nabava je objavljena 5. studenoga, a rok za dostavu ponuda istječe 30. studenoga 2026. u 9 sati. Predviđeno trajanje ugovora iznosi 12 mjeseci, dok će konačan trošak biti poznat nakon odabira ponuditelja i sklapanja ugovora. Procijenjena vrijednost od 300.000 eura odnosi se na ukupni predmet nabave, a ne samo na asistenciju pri ulascima u posjed.

Zaštitari i na gradilištima aglomeracija Split – Solin i Kaštela – Trogir

Dokumentacija predviđa dvije osnovne skupine poslova. Prva se odnosi na redovnu tjelesnu zaštitu zaposlenika i imovine VIK-a, dok druga obuhvaća zaštitu djelatnika izvođača radova i stručnog nadzora na projektima poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture. Posebno su navedene aglomeracije Split – Solin i Kaštela – Trogir, dva velika sustava u kojima se provode infrastrukturni zahvati važni za vodoopskrbu i odvodnju.

Takvi projekti često zahtijevaju izvođenje radova na velikom broju katastarskih čestica, a njihova realizacija može biti povezana s prethodnim rješavanjem imovinskopravnih odnosa. Kada pristup zemljištu nije riješen sporazumno, mogu se primjenjivati zakonom propisani postupci izvlaštenja i uvođenja u posjed. Upravo se na takve situacije odnosi dio dokumentacije VIK-ove nabave.

Što točno piše o prisilnim ulascima?

U predmetu nabave izričito se predviđa zaštitarska asistencija prilikom organiziranja prisilnih ulazaka u posjed korisnika izvlaštenja. Prema dokumentaciji, takve postupke provodi nadležni Upravni odjel za imovinskopravne poslove Splitsko-dalmatinske županije, a ne samostalno zaštitarska tvrtka. Predviđena je i prethodna prosudba ugroženosti, koja se izrađuje na temelju dokumentacije koju dostavlja naručitelj.

Važno je razlikovati formalni postupak izvlaštenja od mogućih sporova ili sukoba na terenu. Sama činjenica da je zaštitarska asistencija predviđena u natječaju ne dokazuje da je već bilo nasilnih incidenata, niti znači da zaštitari mogu bez odluke nadležnog tijela samostalno ulaziti u tuđu imovinu. Njihova je uloga, prema opisu nabave, povezana sa zaštitom osoba i osiguravanjem provedbe postupaka koje provode nadležna tijela.

Koliko je zemljišta još sporno?

Dokumentacija otvara i pitanje koliko je imovinskopravnih predmeta na velikim aglomeracijama još neriješeno. Za građane koji žive uz buduće trase komunalne infrastrukture posebno je važno znati gdje se očekuju novi zahvati, kakva su njihova prava te na koji se način organizira pristup zemljištima. Pozornost privlači i činjenica da VIK zaštitarske usluge nabavlja za cijelo područje djelovanja, a ne za jedno konkretno gradilište.

Od VIK-a bi bilo važno dobiti podatke o broju dosad provedenih postupaka prisilnog ulaska u posjed, broju predmeta koji su još u tijeku i dosadašnjim izdacima za zaštitarske usluge. Tek bi takvi podaci omogućili procjenu koliko je ovaj dio nabave stvarno zastupljen u ukupnim troškovima te je li riječ o standardnoj preventivnoj mjeri ili o potrebi koja se učestalije pojavljuje tijekom izvođenja radova. Za sada je potvrđeno da je takva mogućnost predviđena natječajnom dokumentacijom, ali ne i koliko će se puta doista koristiti.