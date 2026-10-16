Splitski vijećnik Možemo!: "Današnja Torcida očito mrzi Hajduk, mrzi građanski Split i sramoti našu domovinu"

Nakon utakmice Hajduka i Ajaxa, koju su uz veliki nogometni spektakl obilježile i scene koje su izazvale brojne osude, oglasio se gradski vijećnik Možemo! Marinko Biškić. Posebno se osvrnuo na ponašanje Torcide te poruke i povike koji su se mogli čuti uoči i tijekom susreta, a pritom je odgovornost za društvenu atmosferu povezao i s politikom premijera Andreja Plenkovića.

"Valjda je sada svima jasno gdje nas je dovela Plenkovićeva mantra"

Biškić je na društvenim mrežama objavio kratku, ali izrazito oštru poruku. "Valjda je nakon ovog groznog, sramotnog događaja u Splitu svima jasno gdje nas je dovela Plenkovićeva mantra o 'dvostrukoj konotaciji'. A današnja Torcida očito mrzi Hajduk, mrzi građanski Split i sramoti našu domovinu", poručio je Biškić. Njegove riječi predstavljaju izravnu kritiku Torcide, ali i političke retorike koju povezuje s relativizacijom spornih povijesnih simbola i pozdrava.

Incidenti zasjenili Hajdukovu pobjedu

Podsjetimo, Hajduk je u četvrtak na Poljudu ugostio nizozemski Ajax u utakmici UEFA Konferencijske lige, a nogometni događaj pratile su i napetosti te incidenti povezani s navijačima. Posebne osude izazvali su povici povezani s Adolfom Hitlerom i Auschwitzom, koje je osudio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, poručivši da takvim porukama nema mjesta u Splitu. Biškićeva reakcija tako se pridružila nizu javnih osuda događaja koji su bacili sjenu na Hajdukov nastup protiv poznatog europskog kluba.