SPLITSKI VETERANI POKAZALI VELIKO SRCE Otvorili vrata građanima i pokrenuli humanitarnu akciju za splitsku dječju onkologiju

Humanost, zajedništvo i veliko srce ponovno su u prvom planu zahvaljujući veteranima legendarne 4. gardijske brigade. Ovoga puta njihova misija nije vezana uz ratne dane već uz pomoć onima kojima je ona danas najpotrebnija; djeci koja se suočavaju s teškim bolestima.

Udruga veterana 4. gardijske brigade organizirala je Dane otvorenih vrata, koji se održavaju do 31. listopada svakodnevno od 9 do 19 sati, u prostorijama Udruge na adresi Ruđera Boškovića 25 u Splitu.

Ova hvalevrijedna inicijativa okuplja članove Udruge, njihove obitelji i sve građane koji žele podržati humanitarni cilj, ali i upoznati rad veterana te s njima provesti vrijeme u ugodnom druženju.

Rukotvorine izrađene s ljubavlju i humanitarnim ciljem

Poseban dio programa čine rukotvorine koje su izradile članice Udruge koristeći prirodne materijale, kreativnost i vlastite vještine.

"Posjetitelji mogu pronaći raznovrsne proizvode od lavande među kojima su hidrolati, eterična ulja i mirisne vrećice kao i prirodne ručno izrađene sapune. U ponudi su i krunice izrađene od različitih materijala, unikatne narukvice, svijeće, ukrasi, sukulenti te brojni drugi predmeti nastali strpljivim ručnim radom", doznajemo iz Udruge.

No, iza svakog od tih proizvoda krije se mnogo važnija poruka: želja da se vlastitim trudom i radom pomogne drugima.

Sav prihod od dobrovoljnih priloga namijenjen je humanitarnim svrhama, a akcija je usmjerena i na podršku splitskoj dječjoj onkologiji.

Kako su nam potvrdili iz KBC-a Split ovo je već uhodana akcija.

"Već godinama, svake godine našoj djeci poklanjanju poklone, laptope, igrače konzole, baš lijepe i vrijedne poklone tako da su i djeca jako oduševljena, a mi zahvalni na takvoj jednoj akciji koja se eto iz godine u godinu ponavlja", kazali su nam iz splitske bolnice.

Više od humanitarne akcije: prilika za druženje i zajedništvo

Dani otvorenih vrata nisu zamišljeni samo kao humanitarno događanje. Organizatori žele građanima približiti rad Udruge, omogućiti im susret s veteranima te stvoriti prostor za razgovor, druženje i nova poznanstva.

Za sve posjetitelje osigurana je i kava, a vrata Udruge otvorena su svima koji žele upoznati ljude koji su nekoć branili domovinu, a danas nastavljaju doprinositi zajednici kroz humanitarni i društveni angažman.

Pod porukom "Zajedno u službi zajednice" veterani još jednom podsjećaju koliko solidarnost, međusobna podrška i spremnost na pomaganje mogu značiti onima kojima je pomoć potrebna.

Splićani, odazovite se!

Svi koji žele podržati ovu humanitarnu inicijativu mogu posjetiti prostorije Udruge veterana 4. gardijske brigade u Ulici Ruđera Boškovića 25 do subote, 31. listopada još danas do 19 sati, a sutra od 9 do 19 sati.

Dolaskom, dobrovoljnim prilogom ili odabirom neke od rukotvorina građani mogu dati svoj doprinos ovoj plemenitoj akciji.

Jer ponekad je potrebno tako malo da bi nekome značili mnogo. "Rukama stvaramo, srcem pomažemo."

Odjel za dječju hematologiju i onkologiju

Djelatnost Odjela se sastoji od:

dijagnostike i liječenja malignih i nemalignih hematoloških oboljenja

liječenja kemoterapijom, imunoterapijom, supstitucijskom transfuzijskom terapijom, simptomatskom i suportivnom terapijom

liječenja komplikacija hematološke i/ili onkološke terapije

pretransplatacijske pripreme (primjena terapije za mobilizaciju perifernih krvotvornih matičnih stanica, kod autolgne transplatacije, HLA tipizacija potencijalnog primatelja i potencijalnog davatelja matičnih krvotvornih stanica)

dijagnostičkih i terapijskih lumbalnih punkcija i punkcija koštene srži te biopsije kosti

dijagnostike i liječenja hematoloških i/ili onkoloških bolesnika uz provođenje reevaluacijskih dijagnostičkih postupaka kojima se procjenjuje terapijski odgovor

edukacije djece i roditelja s prirođenim poremećajem faktora zgrušavanja krvi te svim ostalim hematološkim i/ili onkološkim stanjima

Dnevna bolnica dječje hematologije i onkologije

Hematološko-onkološki dio dječje dnevne bolnice KBC-a Split nalazi se na četvrtom katu bolničkog lokaliteta Firule.

Prostor obuhvaća dvije sobe s ukupno četiri kreveta i dva medicinska naslonjača, prostorije za liječnike i medicinske sestre, ambulantu te sanitarni čvor namijenjen pacijentima.

Dnevna bolnica hematologije i onkologije djeluje kao produžena ruka Zavoda za hematologiju, onkologiju, kliničku imunologiju i genetiku Klinike za pedijatriju KBC-a Split.

Tim liječnika i medicinskih sestara svakodnevno prati zdravstveno stanje djece koja su otpuštena s bolničkog odjela nakon provedenih protokola liječenja. U sklopu dnevne bolnice kontinuirano se provode primjena citostatika, intratekalna primjena lijekova, punkcije koštane srži te primjena krvnih pripravaka i antibiotika.

Osim liječenja i praćenja malih pacijenata, u dnevnoj bolnici provodi se i dijagnostička obrada djece kod koje postoji sumnja na hematološku ili onkološku bolest, a čije zdravstveno stanje ne zahtijeva bolničku hospitalizaciju.