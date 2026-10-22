Splitski veterani otvaraju vrata građanima: Pripremili humanitarnu akciju, rukotvorine i druženje uz kavu

Udruga veterana 4. gardijske brigade organizira Dane otvorenih vrata, koji će se održavati od 26. do 31. listopada 2026. godine u Splitu. Posjetitelji će imati priliku upoznati rad udruge, družiti se s veteranima te podržati humanitarnu akciju kupnjom ručno izrađenih proizvoda.

Pod geslom "Rukama stvaramo, srcem pomažemo", Udruga veterana 4. gardijske brigade organizira šestodnevno događanje koje će spojiti kreativnost, humanitarni rad i zajedništvo. Dani otvorenih vrata održavat će se na adresi Ruđera Boškovića 25 u Splitu, svakodnevno od 9 do 19 sati, a organizatori pozivaju sve građane da ih posjete i podrže njihov rad.

Rukotvorine s humanitarnim ciljem

Poseban naglasak ovogodišnjeg događanja stavljen je na rukotvorine koje su izradile članice udruge. Riječ je o proizvodima nastalima od prirodnih materijala, uz mnogo truda, kreativnosti i pažnje. Posjetitelji će moći razgledati i nabaviti proizvode od lavande, među kojima su hidrolati, eterična ulja i mirisne vrećice, kao i prirodne sapune izrađene od pažljivo odabranih sastojaka. U ponudi će biti i ručno izrađene krunice, narukvice, svijeće, ukrasi, sukulenti te brojni drugi unikatni predmeti. Sav prihod od dobrovoljnih priloga namijenjen je humanitarnim svrhama, čime će posjetitelji svojim sudjelovanjem moći pridonijeti pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Druženje s veteranima i podrška zajednici

Osim humanitarnog dijela, Dani otvorenih vrata bit će prilika za susret i razgovor s veteranima 4. gardijske brigade, ali i za upoznavanje aktivnosti udruge i rada njezinih članica. Za sve posjetitelje bit će organizirano druženje uz kavu, razgovor i ugodnu atmosferu.

Organizatori poručuju kako je cilj događanja dodatno povezati veterane i građane te pokazati koliko zajedništvo, solidarnost i mali znakovi pažnje mogu značiti. "Vaš dolazak znači podršku za naš rad, za naše članove i za bolju zajednicu", poručuju iz Udruge veterana 4. gardijske brigade.