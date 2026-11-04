Splitski vatrogasci: U Splitu gorio kamion, na Firulama pacijentu skidali prsten s ruke

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, koje obuhvaća razdoblje od 3. studenoga u 6 sati do 4. studenoga u 6 sati, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita imali su nekoliko intervencija različitog karaktera.

Prva intervencija zabilježena je u utorak u 10:55 sati, kada su vatrogasci pozvani u Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Split na Firulama. Ondje su obavili tehničku intervenciju skidanja prstena s ruke pacijenta. Na teren su izašla dvojica vatrogasaca s jednim vozilom. Nešto kasnije, u 11:03 sati, šest vatrogasaca s jednim vozilom sudjelovalo je u vježbi gašenja požara i evakuacije u Osnovnoj školi Pazdigrad. Ozbiljnija intervencija zabilježena je u 14:27 sati u Ulici Kopilica u Splitu, gdje je izbio požar na teretnom vozilu. Na mjesto događaja upućeno je šest pripadnika JVP-a Split s jednim vatrogasnim vozilom.

Dva požara na području županije, izgorjelo ukupno 9000 četvornih metara

Vatrogasci su intervenirali i na drugim područjima Splitsko-dalmatinske županije.

U Bračevićima je u 11:58 sati izbio požar trave i niskog raslinja, pri čemu je opožareno približno 5000 četvornih metara površine. Na intervenciji su sudjelovala dvojica vatrogasaca DVD-a Muć s jednim vozilom. Drugi požar otvorenog prostora zabilježen je u 17:29 sati u Drumu, gdje je izgorjelo oko 4.000 četvornih metara trave na livadi. Na teren su izašla trojica vatrogasaca JVP-a Imotski s jednim vozilom. Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u ova dva požara ukupno je opožareno oko 9.000 četvornih metara travnatih površina i niskog raslinja.