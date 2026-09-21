Splitski vatrogasci tijekom noći otvarali stan

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u posljednja 24 sata pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita zabilježili su dvije tehničke intervencije.

Prva intervencija bila je u 18:07 sati u Ulici Pujanke, gdje su vatrogasci intervenirali zbog pilanja stabla. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Druga intervencija zabilježena je u 00:39 sati u Vukovarskoj ulici 129. Vatrogasci su ondje intervenirali zbog otvaranja vrata stana, a u intervenciji su također sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.