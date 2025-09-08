Splitski vatrogasci sudjeluju u organizaciji World Rescue Championshipa

Devet profesionalnih vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita pridružit će se kolegama iz JVP Karlovac u organizaciji prestižnog World Rescue Championshipa (WRO 2025.), međunarodnog natjecanja koje okuplja najbolje timove spašavatelja iz cijelog svijeta.

Splitski vatrogasci, koji svakodnevno brinu o sigurnosti građana, svojim će iskustvom i stručnošću aktivno sudjelovati u pripremi i provedbi ovog velikog događaja. Njihova uloga bit će ključna u osiguravanju visokih standarda natjecanja, kao i u predstavljanju hrvatskog vatrogastva na svjetskoj razini.

Iz JVP Grada Splita poručuju kako su ponosni što će njihovi pripadnici biti dio međunarodne priče te naglašavaju važnost razmjene znanja i prakse s kolegama iz drugih zemalja.

World Rescue Championship predstavlja vrhunac u području tehničkog spašavanja i izvlačenja unesrećenih osoba, a okuplja najiskusnije timove vatrogasaca, liječnika i spasilačkih službi iz cijelog svijeta.