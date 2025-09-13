Splitski vatrogasci spašavali mačku iz motora automobila

Splitski vatrogasci imali su mirniju smjenu, ali s nekoliko zanimljivih intervencija od četvrtka 12. rujna do petka 13. rujna 2025., izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Najneobičnija akcija zabilježena je u 19:22 na ulici Stjepana Držislava, gdje su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Split morali spašavati mačku koja se zavukla u motor automobila. Intervencija je završila uspješno, a životinja je neozlijeđena.

Ranije tijekom večeri, u 18:38, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split intervenirali su na otvaranju stana u ulici Ante Starčevića, nakon dojave građana.

Izvan Splita, u mjestu Jasensko kod Sinja, vatrogasci JVP-a Sinj u 11:10 uklanjali su gnijezdo stršljenova, sprječavajući moguću opasnost za mještane.

Županijski vatrogasni operativni centar poručuje da su sve intervencije protekle bez ozlijeđenih osoba.