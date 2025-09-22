Splitski vatrogasci se pohvalili: Luna ponovno briljira

Splitski vatrogasci iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split još jednom su pokazali koliko je važan rad potražnih pasa u akcijama spašavanja. Njihova njuškica Luna, već dobro poznata javnosti po svojim sposobnostima, uspješno je odradila još jedan zadatak, što je društvo objavilo i na svojim službenim stranicama.

„Još jedan zadatak u nizu koji je naša potražna njuškica Luna uspješno odradila“, poručili su vatrogasci uz objavu videa koji prikazuje njezin rad.

Tekst se nastavlja nakon oglasa