Splitski vatrogasci objavili video s požarišta

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita objavila je dramatičnu snimku gašenja velikog požara koji je u četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice kod Omiša.

Na snimci se vidi dio zahtjevne intervencije vatrogasaca koji se bore s vatrenom stihijom, dok se plamen zbog jakog vjetra brzo širi raslinjem i borovom šumom uz Jadransku magistralu. Situaciju dodatno otežavaju vremenski uvjeti i blizina objekata, zbog čega je na teren upućen velik broj vatrogasnih snaga.

Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu, a prema dosadašnjim informacijama zabilježena su i oštećenja na pojedinim objektima. Zbog ugroženosti stanovništva i objekata dio ljudi s ugroženog područja morao je biti evakuiran.

Na terenu su deseci vatrogasaca i brojna vatrogasna vozila, a pomoć je stigla i iz drugih županija. Snimka splitskih vatrogasaca najbolje pokazuje s kakvim se uvjetima večeras suočavaju na požarištu – jak vjetar raspiruje plamen, a vatra se približava prometnici i naseljenim područjima.

Pogledajte snimku borbe vatrogasaca s velikim požarom kod Lokve Rogoznice.

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