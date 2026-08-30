Splitski vatrogasci na Kornatima odali počast poginulim kolegama. 19 godina je prošlo od nezapamćene tragedije

Danas se navršava 19 godina od kornatske tragedije, jednog od najtežih događaja u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007. godine u akciji gašenja požara na otoku Kornatu stradalo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog.

Njihovih kolega danas su se prisjetili i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

U povodu 19. godišnjice tragedije na Kornate je otišlo 13 splitskih vatrogasaca kako bi na mjestu stradavanja odali počast poginulim kolegama i još jednom sačuvali uspomenu na kornatske heroje.

„Danas se prisjećamo 12 vatrogasaca koji su 30. kolovoza 2007. godine izgubili živote u kornatskoj tragediji“, poručili su iz splitske Javne vatrogasne postrojbe.

Hrvatska se prisjetila kornatskih heroja

Počast poginulim vatrogascima danas je odana diljem Hrvatske. Prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, vatrogasci su se postrojili uz svoja vozila, a u 15.25 sati na jednu minutu uključena je zvučna i svjetlosna signalizacija.

U Splitu je u spomen na 12 izgubljenih života postavljeno i 12 vatrogasnih kaciga.

Kornatska tragedija dogodila se tijekom gašenja požara 30. kolovoza 2007. godine. U akciji je sudjelovalo 13 vatrogasaca, a jedini preživjeli bio je Frane Lučić. Devetnaest godina poslije, uspomena na njihove poginule kolege i dalje živi među hrvatskim vatrogascima.