Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 18. studenoga u 6 sati do 19. studenoga u 6 sati, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i DVD-a Split intervenirali su na više gradskih lokacija.

Gorjele električne instalacije na stupu rasvjete

U 17:16 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru električne instalacije, odnosno električne kutije na stupu javne rasvjete u Ulici Moliških Hrvata.

Na intervenciju su izašla tri vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.

Uklanjali puknute grane na dvije lokacije

Vatrogasci su tijekom dana imali posla i s oštećenim granama stabala.

U 13:25 sati pripadnici DVD-a Split intervenirali su na Poljani Tina Ujevića zbog puknute grane. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom, a u intervenciji su sudjelovali i pripadnici JVP-a Split s jednim vozilom i jednim vatrogascem.

U 13:32 sati vatrogasci JVP-a Split intervenirali su u Ulici Ruđera Boškovića, gdje je bilo potrebno ispiliti granu bora. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Dvaput otvarali vrata stanova

Osim navedenih intervencija, splitski vatrogasci u dva su navrata pozvani zbog potrebe za otvaranjem vrata stanova.

Prva intervencija zabilježena je u 9:42 sati u Studinovoj ulici, gdje su intervenirala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Druga je uslijedila u 11:27 sati u Vukovarskoj ulici, gdje su na teren izašla tri vatrogasca, također s jednim vozilom.