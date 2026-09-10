Splitski vatrogasci imaju važnu poruku: "4. listopada svi na Rivu!"

Splitski vatrogasci pozvali su građane da se 4. listopada pridruže humanitarnoj utrci Race for the Cure koja će se održati na splitskoj Rivi. Cilj je okupiti što veći broj ljudi i prikupiti sredstva koja će biti usmjerena za kupnju magnetske rezonance KBC-u Split.

„Ovim putem pozivamo sve da podrže Race for the Cure 4.10. u 11 sati na najljepšoj Rivi na svitu“, poručili su splitski vatrogasci.

Sudionici pritom ne moraju biti trkači. Organizatori pozivaju građane da trče ili hodaju, a naglasak je na zajedništvu i podršci ženama oboljelima od raka, njihovim obiteljima i svima kojima je pomoć potrebna.

Prikupljena sredstva bit će namijenjena kupnji magnetske rezonance za KBC Split.

Race for the Cure održat će se u nedjelju, 4. listopada, s početkom u 11 sati na splitskoj Rivi, a građane se poziva da povedu obitelj, prijatelje i kolege te se pridruže humanitarnoj akciji.