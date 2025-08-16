Splitski vatrogasci gasili požare na Braču i Hvaru, intervencije i u Splitu

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci s područja Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija, a najzahtjevniji je bio požar otvorenog prostora u Milni na Braču, koji je izbio uslijed udara groma.

Intervencije u Splitu

Splitska Javna vatrogasna postrojba imala je dvije intervencije. U ranim jutarnjim satima na Trsteniku je izbio požar madraca u kući, koji je vlasnik uspio ugasiti aparatom za početno gašenje, a splitski vatrogasci osigurali su mjesto događaja s jednim vozilom i šest vatrogasaca. Navečer su intervenirali na KBC-u Firule, gdje su pomogli pri skidanju prstena.

Veliki požar u Milni

Najveći požar dogodio se sinoć u Milni na Braču, gdje je grom izazvao požar otvorenog prostora. Na terenu su odmah intervenirali vatrogasci s otoka – DVD Milna, DVD Supetar, DVD Selca, DVD Pučišća i DVD Bol – s ukupno 21 vozilom i 61 vatrogascem.

Požar je zahvatio oko 70 hektara mješovitog raslinja, a tijekom noći i jutra stigla je i ispomoć s kopna: četiri vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s 12 vatrogasaca, te po jedno vozilo i osam vatrogasaca iz operativnih područja Kaštela i Omiša. U gašenju je sudjelovao i jedan kanader. Ukupno je požar gasilo 89 vatrogasaca s 27 vozila. Požar je lokaliziran jutros oko 8 sati, a tijekom noći požarište su čuvali pripadnici DVD-a Milna.

Požari i nesreće na Hvaru, u Promajni i Makarskoj

Na Hvaru je kod uvale Lušišće u Brusju jučer u 11 sati dojavljeno o dimu, a zbog zahtjevnog terena u pomoć je pozvan i kanader. Požar je lokaliziran u 16 sati, a ugašen pola sata kasnije.

Vatrogasci su intervenirali i kod prometne nesreće u Promajni u jutarnjim satima, gdje su djelovali DVD Baška Voda i DVD Promajna. U Makarskoj je poslijepodne planulo nisko raslinje te je opožareno 150 četvornih metara, a požar su ugasili JVP i DVD Makarska.