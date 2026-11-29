Županijski vatrogasni operativni centar Split objavio je izvješće o intervencijama zabilježenima od subote, 28. studenoga, u 6 sati do nedjelje, 29. studenoga, u 6 sati.

Gasili požar na Žnjanu, upozorena osoba koja je spaljivala otpad

Splitski profesionalni vatrogasci u subotu su u 9:04 intervenirali na Putu Žnjana, gdje je došlo do požara odbačenih drvenih paleta i prozora. Požar je ugašen vodom, a osoba koja je spaljivala otpad upozorena je. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom. Nešto manje od pola sata kasnije, u 9:28, vatrogasci su imali nesvakidašnju intervenciju u Požeškoj ulici, gdje su skidali jaknu s krošnje stabla.

U 18:08 intervenirali su u Spinčićevoj ulici zbog potrebe za otvaranjem stana, dok su pripadnici DVD-a Split sličnu intervenciju imali u 8:53 u Arapovoj ulici.

Prometna nesreća iza ponoći

Posla je bilo i na ostatku područja Splitsko-dalmatinske županije. Omiški vatrogasci u 17:13 intervenirali su zbog grana koje su prijetile padom, dok su pripadnici DVD-a Trilj od 18 sati osiguravali humanitarni koncert u gradskoj dvorani. U nedjelju, dvije minute iza ponoći, vatrogasci su zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u Ulici Ivana Pavla II. u Kaštel Novom.

Na intervenciji je sudjelovalo devet vatrogasaca DVD-a Kaštela s dva vozila. U jutarnjem vatrogasnom izvješću nisu navedene pojedinosti o okolnostima nesreće ni eventualno ozlijeđenim osobama.