Splitski vatrogasac darovao je čak 45 litara krvi! Iza nevjerojatne brojke krije se priča o čovjeku koji cijeli život pomaže drugima

Splitski vatrogasac Miro Tadin još je jednom pokazao što znači živjeti za druge. Čovjek koji svakodnevno riskira vlastiti život kako bi pomagao sugrađanima iza sebe ima i izniman humanitarni pothvat – krv je darovao čak 100 puta, odnosno ukupno 45 litara. Njegovoj humanosti danas su se javno naklonili i kolege iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.

"Naš kolega Miro Tadin darovao je krv čak 100 puta, što čini impresivnih 45 litara krvi. Miro, hvala ti na nesebičnosti, humanosti i svemu što činiš za spašavanje ljudskih života. Ponosni smo na tebe!", poručili su splitski vatrogasci putem društvenih mreža.

Sve je počelo prije više od tri desetljeća

O ovom iznimnom čovjeku Dalmacija Danas pisala je još početkom siječnja, kada je Tadin jubilarni, stoti put darovao krv. Njegova humanitarna priča započela je prije 33 godine, tijekom Domovinskog rata, u vojarni u Sinju. Kako nam je tada otkrio, prvi put krv je darovao iz znatiželje, ne sluteći da će to postati jedna od njegovih najvažnijih životnih navika. Otad je krv redovito darovao tri do četiri puta godišnje, a iza njega su desetljeća nesebične pomoći ljudima koje u najvećem broju slučajeva nikada nije ni upoznao.

Vatrogasac, klapski pjevač i volonter

No, Miro Tadin nije čovjek koji drugima pomaže samo darivanjem krvi. Kao djelatnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita svakodnevno sudjeluje u poslu kojemu je temeljna zadaća spašavanje ljudskih života i imovine.

Uz zahtjevan vatrogasni poziv, dugogodišnji je pjevač klape Praska iz Podstrane te volonter udruge Žrvanj iz Žrnovnice. Upravo ta kombinacija profesionalne predanosti, volontiranja i humanosti najbolje govori o čovjeku kojemu pomaganje drugima nije samo posao, nego način života.

"Ako sam nekome pomogao spasiti život, to mi je najveća nagrada"

U ranijem razgovoru za Dalmaciju Danas Tadin je otkrio da ne namjerava prestati s darivanjem krvi dokle god mu to zdravlje bude dopuštalo. "Odlučio sam da ću davati krv dok me služi zdravlje, tako da ne mislim stati", kazao nam je tada. Posebno ga veseli činjenica da je svojim primjerom i druge potaknuo na darivanje krvi, što smatra dodatnom vrijednošću svojeg dugogodišnjeg humanitarnog djelovanja. "Nikad nisam pitao kome krv ide, ako sam uspio nekome pomoć spasiti život, to mi je najveća nagrada", poručio je Tadin. A upravo te riječi možda najbolje opisuju splitskog vatrogasca. Iza impresivnih 45 litara krvi ne stoji samo velika brojka, nego više od tri desetljeća humanosti i spremnosti da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

I dok vatrogasci svakodnevno spašavaju živote na intervencijama, Miro Tadin pokazuje da se životi mogu spašavati i izvan vatrogasne odore.